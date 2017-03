Sport

FOOTBALL L'AS Monaco connaîtra son adversaire vendredi à midi...

Sur quel adversaire va tomber Monaco? - MYSTY/SIPA

W.P.

LIGUE DES CHAMPIONS/

EUROPA LEAGUE

Tirage au sort (12H)

Quarts de finale

Clubs français en lice:

Monaco (C1), Lyon (C3)

12h02: Les supporters des grosses équipes veulent absolument tomber sur Monaco et Leicester. Alors que Monaco a dix Leicester dans chaque jambe.

12h: C'est quoi votre pronostic pour la durée de ce tirage au sort? Généralement les cérémonies bidon durent 35 minutes pour 20 secondes de tirage.

11h55: Bon, il vient ou pas ce tirage. Marre d'attendre...

11h45: Allez c'est parti pour le live les amis! J'attends vos pronostic/envies pour ces quarts de finale de Ligue des champions.

En attendant le début de la cérémonie à Nyon (Suisse), on vous propose de découvrir nos envies pour ce tirage au sort.

>> Les Monégasques n'ont pas de tirage idéal? Nous, si (et ce n'est pas Leicester), à lire juste ici

On vous rappelle les adversaires possibles de Monaco en quarts de Ligue des champions:

Barcelone

Le Real

L'Atlético

Le Bayern

Le Borussia Dortmund

La Juventus

Leicester

Salut les loustics! J'espère que vous vous êtes bien remis des émotions de cette semaine européenne très positive pour le football français. Faire la fête, c'était bien, mais il faut à présent passer l'épreuve des quarts. Et c'est une sacrée marche à franchir (le PSG est bien placé pour en parler). Plus pour Monaco en Ligue des champions que pour Lyon en Europa League d'ailleurs. Les Monégasques ont de fait bien plus de chances de tomber sur un gros que l'OL en C3. C'est simple, à part Leicester, il n'y a plus que des grosses équipes en C1. Autant dire que pour la bande à Jardim, ça sera forcément compliqué.

