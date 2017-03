Sport

FOOTBALL Les Lyonnais ont deux buts d'avance au coup d'envoi...

Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, ici aux côtés de Maxwel Cornet, après le dernier but de Lacazette face à l'AS Roma lors du match aller. - ROMAIN LAFABREGUE / AFP

Aymeric Le Gall Twitter

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

ROMA - LYON à 21h05 (score à l'aller: 4-2)

20h27: Et voici celle de la Roma. En VO, s'il vous plaît !

20h26: Et voici la compo des Gones:

20h15: Ca y est, l'OL est déjà dans son match.

Ça vaut pas le bel outil... 40 000 supporters sont attendus ce soir à l'Olimpico pour #RomaOL . Un stade où l'OL est invaincu ! 🔴🔵 pic.twitter.com/PhjHiNBxiE — Olympique Lyonnais (@OL) March 16, 2017

20h: Ciao a tutti ! Euh pardon... Salut à tous ! Alors les poulets, vous le sentez comment ce match ? Est-ce qu'on va encore avoir le droit de hurler de joie comme hier et d'emmerder nos voisins ?

20h00: Avant de lancer les hostilités, voilà quelques jolis papiers histoire de se mettre en conditions:

Il faut finir le boulot. Après la folle soirée monégasque d'hier face à City, on remet le couvert ce soir avec ce choc Roma-OL qui peut nous offrir une nouvelle qualif' d'un club français en coupe d'Europe. Les Lyonnais ont livré un match de dingue à l'aller (4-2) et, malgré les deux buts concédés à la maison, les hommes de Bruno Génésio gardent toute leurs chances de passer en quart. Pour ça, la bande à Lacazette ( toujours pas appelé en Bleu par Deschamps...) devra se mettre en mode «combat» et éviter de prendre le bouillon face à une équipe romaine qui aura certainement la bave aux lèvres.

>> On se retrouve vers 20h pour vivre ça tous ensemble et bien préparer le week-end qui arrive. Soyez présent, ça va valoir le coup d'oeil !

