Mercredi soir, le PSG a essuyé la défaite la plus humiliante de sa jeune histoire. Ce ne sera pas la première et sans doute pas la dernière pour un club français. Depuis la création des Coupes d'Europe dans les années 1950, nos équipes ont été humiliées à maintes reprises, même si l'on retiendra plus de raclées infligées que l'inverse (Rosenborg, Zilina, La Corogne, etc.).

Mais comme l'heure est au pessimisme, il convient de revenir sur les plus grands fiascos européens des écuries tricolores. Pas de bol pour les supporters parisiens, leur équipe est la mieux représentée dans ce Top 10. Et on ne compte pas le naufrage du Camp Nou...

