VOUS TÉMOIGNEZ. Le légendaire footballeur s'est éteint ce vendredi à l'âge de 85 ans. Nos lecteurs se souviennent de cet homme qui a fait les grandes heures du Stade de Reims...

En 1957, Raymond Kopa remporte la Coupe d'Europe avec le Real Madrid. - STAFF AFP

Mathilde Cousin

1958 : pour la première fois, un Français décroche la récompense suprême dans le monde du football, le Ballon d'or. Il s’agit de Raymond Kopa, qui évolue au Real de Madrid. Le Nordiste fait alors rêver les jeunes Français, notamment quand il évolue avec Just Fontaine en équipe de France. Cette légende du football vient de s’éteindre ce vendredi, à l’âge de 85 ans. Sur notre page Facebook, nos internautes se souviennent…

Pour certains rémois, Kopa était bien plus qu’une légende. « Le jour de l’entraînement à l’école du stade de Reims, Raymond Kopa venait nous serrer la main comme monsieur tout le monde », confie Christian. Avant d’ajouter : « Il n’avait pas la grosse tête et était très humble. » Thibault se remémore lui aussi des entraînements à Reims avec « Kopa, Fontaine, Piantoni, Colonna, Vincent, Muller, tous ces grands footballeurs qui nous ont transmis leur passion. On ne savait pas que l’on côtoyait des légendes et eux n’avaient absolument pas la grosse tête. Ils nous consacraient beaucoup de leur temps. »

« Une grande étoile disparaît »

Le nom de Raymond Kopa évoque les plus grandes heures du Stade de Reims. Depuis 2008, il était devenu le président d’honneur de l’équipe, comme le rappelle Jacques. « Je suis supporter rémois et je vois disparaître une grande étoile. Notre président d’honneur emmène avec lui un morceau du club. »

Le SDR en deuil avec la disparition de son Président d’honneur et légende Raymond Kopa. Plus que le SDR, le football perd une grande étoile pic.twitter.com/cK4D8UCML9 — Stade de Reims (@StadeDeReims) 3 mars 2017

Il ajoute : « Sur un terrain de foot, c’était un artiste ». Jacques a vu jouer Raymond Kopa au stadium de Toulouse et souvient aussi du « trio magique » formé par Kopa, Di Stéfano et Puskas au Real de Madrid : « ils étaient imbattables. »

« Il a fait vibrer le cœur de tous les Polonais de France »

Raymond Kopa était né Raymond Kopaszewski de parents polonais. Plusieurs internautes rappellent ses origines, comme Jeannine : « Un grand monsieur qui a fait vibrer le cœur de tous les Polonais de France si fiers de lui ! ».

Le footballeur avait su se transformer en homme d’affaires, commercialisant des articles de sport sous son nom. « Un des premiers cadeaux que j’ai reçus de mes parents a été un ballon marqué Kopa, je ne vous dis pas le plaisir », raconte Bernard.

Jacques conclut : « le Panthéon doit être ouvert à Raymond Kopa. »

