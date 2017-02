Sport

FOOTBALL C'est parti pour le duel entre le sortant Noël Le Graët et Jacques Rousselot...

Noël Le Graet, le président de la FFF. - MATTHIEU ALEXANDRE / AFP

W.P., avec AFP

Noël Le Graët sera-t-il reconduit à la tête de la Fédération Française de Football (FFF) ? Le président de la 3F aura en tout cas le droit de défendre son trône puisque sa candidature, ainsi que celles de Jacques Rousselot, Eric Thomas et David Donadei, ont été validées jeudi. La campagne commence vendredi et l’élection est prévue pour le 18 mars.

Aulas pourrait changer la donne malgré lui

Le Graët était donné grand favori après l’annonce de sa candidature mi-novembre, mais les rapports de force semblent s’être un peu resserrés ces dernières semaines. Le soutien du puissant Jean-Michel Aulas, officialisé début février, aurait fait grincer quelques dents dans le monde amateur, un des principaux enjeux du scrutin.

Jacques Rousselot, bien que président d’un club de Ligue 1, a en effet fait des amateurs un de ses grands axes de campagne. Tandis qu’Eric Thomas (AFFA), déjà candidat en 2011 et 2012, considère que c’est sur sa liste qu’on trouve « les seuls vrais représentants des clubs amateurs » et en appelle à une « vraie démocratie et une vraie transparence ».

L’élection qui aura lieu lors de l’Assemblée fédérale du 18 mars est un scrutin de liste avec un système de grands électeurs qui représentent le football amateur (présidents de ligues et de districts notamment) et professionnel (présidents de clubs de L1, L2 et National).

