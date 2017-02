Lyon

FOOTBALL Le penalty de la 83e minute ayant permis à Lyon de prendre l'avantage ce dimanche a exaspéré certains joueurs dijonnais...

Florent Balmont récupère ici un ballon devant Memphis Depay ce dimanche lors d'OL-Dijon. - ROMAIN LAFABREGUE / AFP

Les penalties contestables, ce n’est vraiment pas ce qui manque en Ligue 1. Mais celui de la 83e minute ce dimanche, qui a permis à l’OL de reprendre l’avantage (3-2 puis 4-2) face à Dijon est assez rarissime. Baptiste Reynet allait s’imposer tranquillement dans les airs mais son coéquipier Julio Tavares a tenu à le protéger en écartant les bras. « C’est sûr que je mets un coup à Diakhaby [auteur d’un sérieux flopping sur le coup] qui arrive à fond sur le gardien, explique l’intéressé. De là à ce qu’il y ait penalty… » Le discours est bien plus enflammé chez certains de ses coéquipiers.

« Il faut arrêter. Si les arbitres ne nous respectent pas, on ira bien loin. Il ne peut pas siffler un penalty là-dessus, on en a plein le cul », a immédiatement pesté Baptiste Reynet au micro de beIN Sport. Même rage chez l’ancien milieu de terrain lyonnais Florent Balmont : « Dijon est un promu et on se fait entuber à chaque match, que ce soit contre Lyon, Saint-Etienne ou Lorient. Pour les gros clubs, on va siffler facilement ». « Le problème, c’est qu’on ne gueule pas et qu’on est un petit club gentil et zen, poursuit Balmont. Je ne gueule pas souvent comme ça, mais là il faut que ça sorte. »

Bien sûr qu'il y avait péno pour Lyon ! Diakhaby a éternué, et Jordan Lotiès n'a même pas dit "À tes souhaits". C'est abusé. Jaune mérité. — SO FOOT (@sofoot) February 19, 2017

Tous les coéquipiers de Lacazette viennent le féliciter.



Le groupe vit bien. pic.twitter.com/0gmC4pN4sz — TOTOSPORT (@TOTOSPORT_FR) February 19, 2017

« C’est vrai que les Dijonnais n’ont pas l’habitude de jouer la Coupe d’Europe »

C’est sorti aussi du côté de l’adepte des punchlines Jean-Michel Aulas. « J’ai trouvé cette équipe un peu mauvaise joueuse, a vite lâché le président de l’OL. Il y avait parfaitement penalty et il y en avait même un autre. L’arbitrage de M.Millot a été excellent. Il a laissé jouer comme en Coupe d’Europe. Alors c’est vrai que les Dijonnais n’ont pas l’habitude de jouer la Coupe d’Europe et qu’ils ont été un peu surpris. » Bim numéro un.

La suite a évidemment concerné son ancien protégé Florent Balmont et ses 168 centimètres. « Florent Balmont est remonté contre tout ce qui bouge et tout ce qui fait en sorte de le dépasser par la taille ». Décidément, JMA sera toujours capable de nous faire halluciner en zone mixte.

