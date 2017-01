Sport

FOOTBALL Les deux Olympiques s'affrontent en fermeture de la 21e journée de L1...

Alexandre Lacazette a grandement contribué à la victoire de Lyon face à l'OM, dimanche 22 janvier. - JEFF PACHOUD / AFP

W.P.

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

21e journée de L1

OL-OM

3-1

Allez, c'est fini pour ce live! Merci à tous de l'avoir suivi en notre compagnie. J'en profite pour vous dire que demain matin on commente Nadal-Monfils sur 20 Minutes. Bonne soirée, et à bientôt!

Au classement, Lyon suit les leaders et peut se rapprocher à cinq points du PSG en cas de victoire lors de son match en retard contre Metz. L'OM reste septième.

Bon, on ne va pas se mentir, l’OL a dominé le match à partir de la 15e minute de jeu. Le fond de jeu était agréable, il n’y a rien à dire. MAIS BORDEL CETTE DEFENSE MARSEILLAISE… C’est pas sur Payet qu’il faut mettre 30 millions mais bien sûr une charnière centrale. Les erreurs qui débouchent sur les derniers buts lyonnais sont impardonnables à ce niveau.

93e: C'EST TERMINE! LYON BAT L'OM 3-1!

90e: 3 minutes d'arrêts de jeu

89e: Memphis Depay se prend pour Quaresma en faisant 80 passements de jambes sauf que derrière il rate son centre à ras de terre.

86e: L'OL est en démonstration sur cette fin de rencontre. Tout le monde essaye de faire la passe à Depay pour devenir copain avec la recrue-star. #Fayots.

83e: Premier passement de jambe de Depay sous ses nouvelles couleurs. #Emotion

81e: L'OM tente le tout pour le tout et obtient un corner... Thauvin le tir mais Lopes est impérial dans les airs!

80e: Valbuena sort, Depay rentre.

78e: Depay va faire son apparition. Rolando et Doria sont en PLS.

75e: Commentateur -> «Marseille ne peut pas défendre comme ça ». Ah oui, oui, je confirme.

73e: ET HOP LACAEZTTE PLANTE LE TROISIEME! MAIS QUEL SKETCH CETTE DEFENSE DE L'OM!

70e: Et toujours pas de Memphis Depay... Il reste sur le banc comme un vulgaire Alex Hunter

68e: DOOOORIAAAAA POUR LA REDUCTION DU SCORE! Un gros but de roublard mais ça compte! Et si l'OM se réveillait??

66e: Décevant, Lopez cède sa place à Alessandrini côté marseillais.

64e: Je ne sais plus qui le disait dans les commentaires du live... « L'OM ça commence toujours fort mais ça finit mal » ou un truc du genre. Bah l'ami, tu as été visionnaire!

62e: LACAZETTE POUR SON 16e BUT DE LA SAISON!! Il se présente seul face à Pelé et ne tremble pas, mais quelle énorme erreur du milieu de terrain de l'OM qui donne le but à Lyon... 2-0!

60e: L'OM se fait globalement manger au milieu. C'est brouillon, c'est moins bon dans les duels... Rudi Garcia perd le match des entraîneurs, là.

58e: Vous êtes tous partis pendant la mi-temps ou quoi? Ils sont où, vos commentaires sur le match, heiiiin?

54e: L'OL est vraiment bien dans ce match. Rafael obtient un corner. L'OM me déçoit un peu après un excellent début de rencontre. Le corner ne donne rien...

52e: MAIS QU'EST-CE QUE TU CROQUES LACAZETTE?? Seul dans la surface, il négocie un ballon flottant de la pire des manières, en frappant comme un malade au lieu de placer son tir. Le ballon s'envole...

50e: LA TETE PLONGEANTE DE MAPOUUUU A LA VAN PERSIE! Mais quel arrêt de Pelé pour éviter le 2-0! Quel caviar de Fekir!!

47e: OH LA TETE DE ROLANDO DETOURNEE PAR LOPES! Mais quel genre d'arrêt il nous sort le bonhomme????!!! Extraterrestre.

46e: « On est menés sur des détails mais il ne faut pas qu'on perde confiance », a déclaré Rudi Garcia au micro de Canal à la sortie des vestiaires.

46e: C'EST REPARTI!

Par contre sur le but de Valbuena on voit très bien que Pelé est fautif, il doit mieux défendre...

Un sondage de mi-temps s'impose face à la qualité de la rencontre.

45e: Et c'est la mi-temps les amis! Quelle prémière période de dingue!

43e: OOOOOOOH GOLAAAAZOOOO VALBUENAAAAA! La spéciaaaaale petit vélo! Et la dédicace à Fofana en prime. C'est beau. 1-0!

42e: Duel à l'épaule Gomis-Mapou, le sol à tremblé. alerte Tsunami sur Lyon (oui je sais, il n'y a pas d'océan dans le coin mais c'est pas grave).

40e: OOOOH LACAAAAZ! Belle action lyonnaise conclue avec classe par le numéro 10 lyonnaise dont la frappe à ras de terre est détournée à ras du poteau de Pelé. Le corner ne donne rien. Mais quel match énorme de Lacazette!

38e: Fekir est dans la surface sur son gauche en position de tir mais tente le crochet. A partir de quelle distance tu comptes frapper, mec?

36e: OH LA, LA, LE VILAIN TACLE DE MAPOU SUR GOMIS! C'est jaune évidemment!

35e: Maxwell Cornet fixe sur le côté droit, se lance dans des passements de jambes pour impressionner Depay sur le banc et... perd lamentablement le ballon. Memphis par s'échauffer dans la foulée (non j'déconne).

33e: Le fait marquant de cette première période...

Le match devient fou ! Bouna Sarr réussit une frappe cadrée. #OLOM — WinamaxSport (@WinamaxSport) January 22, 2017

30e: L'OM est redescendu d'un cran. Garcia a compris qu'il avait une défense en porcelaine.

27e: J'ai l'impression que les Marseillais payent un peu leur début de match supersonique. Ils ont vraiment commencé trop fort les hommes de Garcia. Le bloc est coupé en deux.

25e: C'est les soldes dans la défense marseillaise depuis cinq minutes. Les défenseurs s'écartent comme la mer Rouge devant Moïse...

23e: TOLISSO TROP GOURMAND! Enorme percée de Tolisso dans l'axe. Il se présente face à Pelé et choisit le lob... Ca file hors cadre. Alors qu'il fallait faire un plat du pied sécurité là...

21e: OH VALBUENA QUI EST A DEUX DOIGTS DE PLANTER CONTRE LE COURS DU JEU! ET LACAZETTE QUI FRAPPE SUR PELE SUR L'ACTION QUI SUIT!

20e: Alex « Eto'o » Lacazette qui revient défendre dans une position de latéral-gauche. Gros boulot du Lyonnais.

alois01: Ce debut de match marseillais fait plaisir a regarder pourvu que ca dur . un supp parisien

>> C'est vrai! Très séduisant cet OM ambitieux. L'OL ne respire pas du tout. Il y a de l'intensité et de l'intelligence. Sanson est intéressant aussi.

15e: Memphis Depay sur le banc il doit regretter son transfert là. Son équipe est complètement débordée.

13e: Ca se calme un peu mais on reste sur la même physionomie de jeu. L'OM attaque et l'OL est sur la défensive. Beaucoup de déchet dans le jeu lyonnais.

11e: BOUNA SAAAARRR!! Belle frappe à l'entrée de la surface mais Lopes se couche bien pour repousser la balle. Ca souffre l'OL, ça souffre beaucoup même.

10e: Je peux vous dire qu'on tient déjà la question de la soirée

A gauche, tu préfères ? #OLOM — Swann Borsellino (@SwannBorsellino) January 22, 2017

7e: AAARRRGH SAKAAAIII! Il met 50 ans à centrer alors que Gomis était ENCORE bien placé dans l'axe! Ca joue!

5e: Ca file vite en contre l'OM mais Thauvin rate son centre sur le côté droit alors que Gomis était très bien placé dans la surface. Rageant!

3e: Grosse, grosse intensité en ce début de match. L'OL met la pression dans la surface marseillaise mais il y a toujours un pied pour contrer les frappes lyonnaise.

2e: Et corner pour l'OM pour commencer. Ambiance électrique et jets de boulette de papier sont de mise sur le poteau de corner. Corner qui ne donne rien d'ailleurs.

1e: C'EST PARTI AU PARC OL!

20h56: Les joueurs font leur apparition sur la pelouse, le match va bientôt commencer!

fabychat: Sanson va t il nous laisser sans voix ?

>> C'est oui! Déjà le commentaire de la soirée. Bravo à toi.

20h40: En revanche, Sanson commencera le match côté marseillais

20h35: Pas de Depay titulaire côté lyonnais!

Ce n'est pas forcément une surprise mais le Néerlandais ne sera pas là au coup d'envoi de la partie. On espère quand même pour nos yeux qu'il fera une apparition sur la pelouse du Parc OL.

20h30: C'EST PARTI LES AMIS! Je déclare ce live ouvert.

Un peu de lecture, et un petit clash des supporters pour commencer la soirée, ça vous dit?

>> Un sondage lance le match... L'OL plus populaire que l'OM?, à lire par ici

Même le CM de l'OL le dit, il faut absolument suivre det OL-OM. Alors venez, venez en masse. On va bien s'amuser.

Gros match, @ParcOL bouillant, belle pelouse, boissons chaudes, Memphis...

De bonnes raisons pour venir ce soir 🎫 https://t.co/Mj8NIh9sCL pic.twitter.com/uZOjEnJwlv — Olympique Lyonnais (@OL) January 22, 2017

SA-LUT A TOUS! J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous vous fichez un peu de la primaire socialiste et préférez passer la soirée avec nous devant le magnifique choc des Olympiques qui nous attend. L'OL reçoit l'OM dans un contexte sportif très chaud. Les deux équipes se sont renforcées (Depay, Sanson) et ne sont séparées que par quatre petits points au classement (bien que les Lyonnais aient un match en moins). Bref, c'est autre chose que le match à trois Valls-Montebourg-Hamon.

>> On vous attend nombreux dès 20h30

Mots-clés :