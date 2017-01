W.P.

Souvenez-vous, c’était au mois d’octobre 2016. La terre entière était tombée sur Nick Kyrgios, coupable d’avoir balancé un match contre Mischa Zverev à Shanghai. Son comportement imprévisible lui a valu d’être suspendu trois semaines et de consulter un psychologue.

Du coup, quand l’Australien a vu Novak Djokovic arracher son maillot, casser une raquette et envoyer une balle sur une spectatrice en finale du tournoi de Doha contre Murray, il a ri jaune.

I would've been defaulted and suspended until 2025 😂 https://t.co/HsIoG9IOAL