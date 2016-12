Sport

FOOTBALL Le Suédois de Manchester United a encore fait preuve d'une grande modestie ce vendredi...

Zlatan Ibrahimovic - Oli SCARFF / AFP

W.P.

S’il y a bien une résolution que ne prendra jamais Zlatan Ibrahimovic, que ce soit en 2017 ou en 2179, c’est celle de parler de lui avec modestie. L’attaquant de Manchester United a confié à la chaîne ESPN s’être trouvé parfait la saison dernière. Rien que ça.

« A chaque nouvelle saison, j’essaie de faire mieux que la saison précédente. Je sais que ma dernière saison était parfaite, alors j’essaie de faire en sorte que celle-ci soit plus que parfaite. Et c’est ce que je fais depuis quinze ans », a envoyé Ibra.

Ibrahimovic croit encore au titre de champion d’Angleterre

Mais le Suédois n’a pas parlé que de sa personne, eh non. Il a même évoqué son équipe et croit encore au titre en Premier League. Pour cette saison, oui. « Je pense que nous pouvons le gagner. Nous avons eu des moments où les résultats n’ont pas été ce qu’ils auraient dû être après de bonnes performances, mais nous sommes toujours là et nous avons réduit l’écart », a-t-il analysé en faisant allusion aux récents résultats positifs des Red Devils.

C’est bien gentil d’être optimiste, mais le leader Chelsea compte 13 points d’avance sur les hommes de José Mourinho, actuels sixièmes du championnat anglais. Pour le titre, il faudra sans doute attendre un peu.

