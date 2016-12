Sport

PREMIER LEAGUE L’entraîneur de Manchester United s’est montré élogieux envers ses trois joueurs…

José Mourinho, contre Sunderland le 26 janvier 2016 - Rui Vieira/AP/SIPA

W.P. avec AFP

Ce n’est une nouvelle pour personne, mais à de rares exceptions près (coucou Schweinsteiger), José Mourinho aime protéger ses joueurs et leur envoyer des fleurs. Le technicien portugais l’a encore une fois démontré à l’occasion d’un entretien accordé à la chaîne SFR Sport en évoquant Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic mais aussi Anthony Martial, bien que moins en vue depuis l’arrivée du Mou à Old Trafford.

Sur Pogba : « c’est le meilleur milieu du monde »

Ni plus, ni moins. Le Special One n’a pas fait dans la dentelle avec cette déclaration pour le moins osé, surtout quand on sait que le Français a vécu deux mois d’adaptation compliqués après son transfert très (très, très, très) coûteux. Mais Mourinho en attend quand même plus de Pogba. « Bien sûr il est jeune, il peut encore s’améliorer. Il veut s’améliorer ! Ce qui est encore mieux. Il a tout ce qu’il faut autour de lui pour être un grand joueur. Il peut inscrire plus de buts car il est dans de bonnes conditions pour marquer », a-t-il indiqué.

Sur Ibrahimovic : « il fait des choses phénoménales »

Si Pogboum s’est fait gâter par son nouveau mentor, que dire du fidèle lieutenant Zlatan Ibrahimovic, qui avait déjà connu le Mou à l’Inter et donc l’admiration pour ce dernier n’est un secret pour personne. « Il fait des choses phénoménales. Et ce n’est pas seulement de ses buts dont je parle [mais aussi] de la passion qu’il apporte aux sessions d’entraînement. Je l’ai eu sous mes ordres quand il avait 25, 26, peut-être 27 ans. Maintenant je l’ai sur la fin de sa carrière. Et je préfère ce joueur-là », a confié le Portugais.

Sur Martial : « Anthony est très jeune, les gens ont tendance à l’oublier »

Mourinho le sait,l’international français n’est pas au top de sa forme, au point de n’en faire qu’un joker de luxe. Mais il se veut rassurant quant à l’avenir de Toto Martial. « Anthony est très jeune, les gens ont tendance à l’oublier, défend Mourinho. Cette saison est plus difficile, il a besoin de temps pour s’améliorer. Nous avons beaucoup de bons joueurs à ce poste. C’est une bonne personne qui travaille, il veut y arriver. Je ne me fais pas de soucis pour lui », a conclu le manager de Manchester United.

