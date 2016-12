Sport

FOOTBALL Paris a écrasé Lorient, Marseille a gagné et Nice a perdu des points...

Paris s'est baladé contre Lorient - MIGUEL MEDINA / AFP

William Pereira



LIGUE 1 - 19e journée



PSG-Lorient (5-0)

Bordeaux - Nice (0-0)

Monaco - Caen (2-1)

OL - Angers (2-0)

Bastia - OM (1-2)

Lille - Rennes (1-1)

Saint-Etienne - Nancy (0-0)

Dijon - Toulouse (2-0)

Nantes - Montpellier (1-0)

Metz - Guingamp (2-2)

C'est terminé pour ce live les amis. Merci d'avoir suivi cette 19e journée de Ligue 1 en notre compagnie. Ce fut intense et beau comme promis. Vive la L1, vive vous et on se dit à bientôt pour le boxing day de Premier League. Ciao!

Ce qu'il faut retenir de cette 19e journée, à chaud:

Paris reprend peu de terrain à Nice et confirme qu'il est fort à domicile

Monaco se rapproche aussi au classement mais semble moins souverain

Nice a souffert à Bordeaux et sera privé de Belhanda ET Balotelli au prochain match

Marseille est aux portes du Top 5! Attention à l'OM

Lyon poursuit sur sa lancée et peut se rapprocher à 2 pts du PSG en cas de victoire contre Metz

Guingamp est une très, très belle équipe

A Nantes, la révolution Conceição continue

Et hop, les résultats de ce multiplex de la 19e journée de L1.

🕘 TERMINE !

Tous les résultats de ce Multiplex Ligue 1 de la 19ème journée de championnat. pic.twitter.com/18GXK4QjgS — Actu Foot (@ActuFoot_) December 21, 2016

93e: C'EST FINI SUR TOUTES LES PELOUSES! La cloche a sonné!

91e: BELHANDA EXCLU!! Ooooh Nice qui va finir a 9 et sera privé de ses deux meilleurs éléments pour le prochain match.

90e: ROUGE POUR BALOTELLI! C'est sévère mais l'Italien a semble-t-il réagi plutôt correctement. Alors que là ça se crêpe le chignon entre Niçois et Bordelais. Beaucoup de tension au matmut Atlantique...

88e: OOOOH L'EGALISATION FOLLE DE METZ!! ON FILE DIRECTEMENT A L'OM!! NJIE DONNE SANS DOUTE LA VICTOIRE A MARSEILLE!!! C'est incroyable, in-cro-yable!!

84e: ET FEKIR POUR LE 2-0 A LYON! Il pleut, il neige même des buts, c'est Noël en L1!

81e: EDEEEER SE RATTRAPE! 1-1, Lille égalise contre Rennes. Joli enchaînement du Portugais , un vrai but d'attaquant dans la surface.

78e: EGALISATION DE BASTIA! Le stade Armand Cesari s'enflamme! Grosse ambiance. Un but plein de grinta, de WTF et de chance. Mais la défense de l'OM est calamiteuse sur ce coup. 1-1!

76e: Sinon sachez qu'au Parc OL, Lyon n'arrive pas à se mettre à l'abri contre Angers. Lacazette vient tout juste de foirer une belle opportunité. Et le pauvre vient de manger un tacle hyper dangereux à l'instant...

72e: Souvenez-vous de cette prédiction d'une « consultante » foot, qui annonçait 8 ou 10 buts pour Cavani cette saison. Malaise total...

Au maximum il en marquera 8 pic.twitter.com/OnuYJxM5HN — Larbi Tranculay (@Larbi_Tranculay) December 21, 2016

70e: BAKAYOKOOOO QUI FAIT LE BREAK!! Monaco s'envole et peut aborder sereinement la fin de la rencontre contre une équipe de Caen réduite à 10.

68e: Marçaaaal qui permet à l'EAG de passer devant à Metz! Quelle équipe messieurs, dames, quelle belle équipe!

67e: LE BUUUUUT DE LUCAAAAAS! Ca devient indécent. Magnifique appel de balle du Brésilien qui ajuste d'un excellent piqué le gardien merlu. Imparable. 5-0.

PSG fan : Liver ☺ Cavani a touche un ballon ?

>> Il vient de concéder un pénalty et de le transformer A priori, il a donc touché au moins deux ballons. C'est tout pour le moment :)

Bagger : "Tous les favoris mènent"... 5 match nul sur 10 à la mi temps ! J'aimerais bien parler foot avec le liveur... quelqu'un qui n'a sûrement jamais mis les pieds sur un terrain... "tous les favoris sauf ..." il reste 3 équipes qui gagnent ca veut rien dire votre truc !!!

>> Pas de bol cher ami, j'ai joué en DHR...

62e: 4-0! Paris impitoyable! Lorient va repartir du Parc avec une bonne grosse valise, que dis-je, avec la hotte du père Noël.

61e: PENALTY AU PARC! Cavani est fauché dans la surface, décision logique.

60e: Cabaco voit rouge! Le Nancéien prend la porte à Geoffroy-Guichard. L'ASSE finira le match en supériorité numérique.

57e: OUAAAAAH LA MADJER DE ROLAN SUR LE POTEAU!!! Nice souffre, souffre, souffre. Et Cardinale qui sort sur blessure!

56e: Et Dijon qui fait le break. Il pleut des buts sur toutes les pelouses. Elle est loin la L1 du catenaccio.

54e: THIAGO SILVA QUI AGGRAVE LE SCOOOORE! 3-0 pour le PSG. Ca va bien pour Emery et sa bande.

53e: C'EST A NOUVEAU LA BUNDESLIGUE 1!! Dijon marque, Tavares sur pénalty!!

52e: Jimmy Briand égalise contre Metz... ET ROUGE A MONACO!! Caen va finir le match à 10 après l'expulsion de Da Silva.

49e: FALCAO NE TREMBLE PAAAAS! 1-0 pour l'ASM. Le ketchup va-t-il sortir de la bouteille?

48e: Et Garande qui est expulsé pour contestation. Cruel pour Caen.

47e: PENALTY A MONACO! Ca part fort, ce second acte à Louis II. Falcao tombe tout seul mais l'arbitre tombe dans le panneau.

46e: C'est reparti sur les pelouses de Ligue 1 les amis!

45e: C'est la mi-temps partout!!! On va souffler un peu, ce fut intense... N'hésiter pas à laisser vos commentaires, vos questions, vos réflexons. Et buvez de l'eau, c'est important.

43e: LE 2E POUR PARIIIIS!! Cette fois-ci, c'est tout moche, tout chanceux, mais ça compte. On ne sait pas à qui sera attribué le but en revanche, vu que le ballon a été contré avant de finir dans les cages.

40e: Apparemment, Sérgio Conceição parle plutôt fort sur son banc. Voilà qui est surprenant.

Pas de commentateurs j'entends toutes les consignes de Conceicao :) #FCN — Antoine (@Antoinespana) December 21, 2016

38e: Paris domine, Paris mène, mais, comme souvent, Paris n'arrive pas à faire le break. C'est ce qui manque pour le moment au PSG d'Emery...Le côté tueur.

35e: On n'en parle pas beaucoup, mais Monaco ne réussit pas à trouver la faille à Louis II contre Caen. Et les statistiques ne plaident pas en faveur des hommes de Jardim. Et si...

33' 📊8 des 10 derniers affrontements opposant l’AS Monaco à Caen en Ligue 1 se sont finis sur un nul. (0-0) #ASMSMC — AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) December 21, 2016

33e: Pour le moment, Meunier fait l'unanimité dans les internets. Aurier a du souci à se faire.

Donc Meunier boit Aurier. La seule recrue qui était venue pour faire banquette. On est injouable. Et en plus il lit Courrier International — Mathieu Faure (@matfaure) December 21, 2016

32e: Costil qui arrête un tir de Rony Lopes... On a trouvé un gardien anti-Portugal. Dommage qu'on ne s'en soit pas rendu compte avant la finale de l'Euro.

30e: BRAITHWAITE! Grosse alerte à Dijon, où le Danois a failli trouver la faille dans le brouillard épais de Gaston-Gérard! Mais le ballon échoue de peu à côté.

27e: Dès qu'on met la main sur le but de Meunier on vous l'envoie. C'est complètement fou.

25e: TOT OU TAAAAAARD!!! Meunier ouvre le score au Parc. MAIS QUEL GOLAAAZOOO!! Qu'est-ce qu'il nous sort encore ce fou????!!

24e: Désolé mais je fais de mon mieux :'(

#MultiLigue1 c'est quoi ce multiplex en bois, il y a des buts un peu partout et toujours rien à l'écran. Où est cette petite musique? — Geoffrey (@jazz2629) December 21, 2016

22e: REEEENNES OUVRE LE SCORE SUR CORNER! Ntep reprend parfaitement un super corner de Gourcuff. Enyeama ne peut rien faire. Eder doit s'en vouloir pour son pénalty raté (mais ça ne nous rendra pas l'Euro).

19e: Mais... Mais... Thauvin? A quel moment tu peux vendanger ça à trois mètres des cages? Surtout que derrière, Anguissa nous a fait du Frank Lampard (oui, oui, je pèse mes mots).

17e: Haha, le troll de la soirée pour le CM du FC Nantes. SU-PERBE.

6'. PENALTY POUR LY... NANTES !! #FCNMHSC — FC Nantes (@FCNantes) December 21, 2016

15e: Ca se calme un peut. J'ai cru que j'allais décéder sur cette séquence. Elle est là, la Bundesligue 1.

11e: CA PLANTE PARTOUT C'EST N'IMPORTE QUOI!! Lacazette pour Lyon, Lima pour nantes (sur pénalty) et Nguette pour Nantes ouvrent le score. Je n'en peux déjà plus, donnez moi de l'oxygène, vite!

10e: EDER RATE SON PENALTY CONTRE COSTIL! Il fallait faire jouer le portier rennais en finale de l'Euro bordel...

8e: BUUUUUUUUT DE GOMIIIIISSS POUR L'OM!! Première action et premier but pour l'international français sur la pelouse de l'Armand Cesari.

7e: Je peux vous dire que ça balance des tacles dans tous les sens à Saint-Symphorien entre Metz et Guingamp. C'est ce qu'on appelle le foot à papa.

4e: Koziello défonce le pied de Plasil mais s'excuse dans la foulée comme le gentil bonhomme qu'il est. C'est mignon.

2e: Oh Marange qu'est-ce qu'il nous rate??? Le raté du soir est déjà pour Bastia contre l'OM. Bon, je ne vais pas tenir le coup si ça continue sur ce rythme.

1e: C'EST PARTI ET C'EST DEJA LE FEU A SAINT-ETIENNE! Monnet-Paquet conclut un superbe mouvement collectif d'une frappe de l'intérieur du pied mais butte sur le portier nancéeien. C'est fouuuu!

20h48: Nantes vs Montpellier, acte II. Après avoir gagné en Coupe de la Ligue pour la première de Conceiçao, les Canaris vont essayer de remettre ça en championnat. L'effet Sérgio va-t-il durer?

20h46: Le match sous-coté du soir selon la rédac' (bon on n'est que deux en poste mais on s'en fout) ==> Dijon-Toulouse. Deux équipes qui ne font pas rêver sur le papier mais très joueuses.

20h38: On file à Lyon, où Jallet sera titulaire au même titre que l'immense Lucas Tousart, qui s'était illustré contre l'AS Monaco le week-end dernier (1-3). Fekir sera aussi dans le 11 contre Angers.

20h35: Du côté du leader niçois, qui se déplace à Bordeaux, Lucien Favre a été obligé de bricoler un 4-3-3 en raison des nombreuses absences en défense. Dante, Dalbert et Ricardo Pereira sont absents, forcément, il faut s'y adapter.

20h33: La première grosse surprise de la soirée, c'est la titularisation de Kevin Trapp dans les cages parisiennes. Enfin, pas si grosse surprise que ça. Areola est loin d'être en forme en ce moment.

20h30 : SA-LUT LES A-MIS ! C’est parti, on est chauds, on est fous, on va vibrer devant ce multiplex. On a tout ce qu’il faut pour vous faire passer une excellente soirée de football (sauf la petite musique du multiplex).

Secouée par les Football Leaks dans la journée, l'AS Monaco a répondu par la voie d'un communiqué que vous pouvez retrouver dans le tweet que voilà.

[COMMUNIQUÉ OFFICIEL] L'AS Monaco réagit suite à la parution d'un article de Mediapart ce mercredi.https://t.co/veeWVHLveM — AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) December 21, 2016

Pour vous faire patienter, on a établi un classement des stades les plus froids de France. On les a tous notés grâce à l'évaluation pointue de supporters que nous remercions par ailleurs.

Ligue 1: Météo, isolation, confort… Alors alors, quel est le stade le plus froid de France? https://t.co/khi0sA6WqQ pic.twitter.com/tjS8vDiDfn — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) December 21, 2016

Marseille aussi a décidé de célébrer une de ses légende. On rappelle que le numéro 21 de Souleymane Diawara a été retiré par l'OM. A l'heure actuelle, les plus grands scientifiques du monde n'ont toujours réussi à comprendre pourquoi. Le mystère reste entier.

C'est le 21 décembre 🎄



N°21 : L'un des piliers de Didier Deschamps 👉 Souleymane Diawara !#UnNoelBleuEtBlanc pic.twitter.com/ABfpJQJYQY — Olympique Marseille (@OM_Officiel) December 21, 2016

Tiens, le compte Twitter du PSG diffuse une vidéo d'un but de Ronaldinho contre Lorient en 2001-2002. Le jeune Ronnie ferait du bien à ce PSG en crise.

C’est Noël avant l’heure. C’est même mieux que ça. C’est l’heure du multiplex de fin d’année en Ligue 1, qui marquera la fin de la phase aller de notre magnifique championnat. Un bel apéritif avant d’entamer le marathon de la bouffe (du 25 décembre au 1er janvier). Au programme, du PSG en quête de rédemption, du Monaco revanchard, de l’OGC Nice champion d’automne, de l’OM qui monte en puissance, du FC Nantes plein de grinta… bref, on va bien s’éclater ensemble ce soir, c’est moi qui vous le dis.

>> Rendez-vous à 20h30 pour le feu d’artifice

