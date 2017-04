EN DIRECT. Conférence F8 2017: La réalité augmentée, le nouveau défi de Facebook sur smartphone

Quand Facebook a tenu sa première conférence pour développeurs, en 2007, le réseau social comptait 20 millions de membres et Mark Zuckerberg était un geek de 23 ans un peu maladroit qui rêvait de conquérir le monde. Onze ans plus tard, il a réussi son pari : l’entreprise a trois services qui ont dépassé le milliard d’utilisateurs (Facebook, WhatsApp et Messenger), elle domine sur la photo et la vidéo avec Instagram et Live, et s’est bien positionnée sur le futur avec la réalité virtuelle d’Oculus.

Mais comme dirait l’oncle Ben à Peter Parker, avec de grands pouvoirs viennent des énormes responsabilités. Et trois jours après une virée meurtrière en quasi-direct à Cleveland, et en plein débat sur le rôle de Facebook et de Google dans la propagation des « Fake News », Mark Zuckerberg va devoir prouver qu’il est capable de connecter le monde mais aussi de le protéger, sans tomber dans la censure. Autant dire que ses annonces lors de la conférence F8, qui se tient à San Jose, dans la Silicon Valley, mardi et mercredi, sont très attendues. Et 20 minutes se trouve sur place pour vous faire vivre l’événement dès 19h00.