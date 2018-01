iPhone ralentis: Comment profiter de l'échange de batterie d'Apple à 29 euros

TECHNOLOGIE Le programme est lancé en France et concerne les iPhone 6 et plus récents...

Un iPhone en train d'être rechargé (illustration) — RAWPIXEL/CREATIVE COMMONS

Regagner la confiance de ses clients. Après avoir admis qu’il ralentissait parfois les iPhone 6/7 pour soulager leur batterie vieillissante, Apple a provoqué la fureur de nombreux utilisateurs, qui ont accusé la marque à la pomme de se rendre coupable d’obsolescence programmée. Pour éteindre l’incendie, Apple a fait un geste fort en baissant le prix pour remplacer la batterie des iPhone concernés de 89 à 29 euros. A moins que votre smartphone soit à l’agonie, mieux vaut attendre quelques semaines : il y a déjà des ruptures de stocks, et le programme est valable jusqu’en décembre 2018. Voici comment en profiter.

>> A lire aussi : Apple s'excuse et solde les remplacements de batterie

Quels sont les iPhone éligibles ?

Si vous avez un iPhone 5S, pas de chance, le prix reste à 89 euros. La promotion concerne les iPhone 6, 6S, SE, et 7 – les seuls qui ont été ralentis par une mise à jour d’iOS. Selon une note interne obtenue par iGeneration, les employés en boutique doivent remplacer les batteries de tous les clients qui se plaignent de problèmes de performance, même si la batterie de leur iPhone passe encore le test de diagnostic habituel et qu’elle conserve plus de 80 % de sa capacité d’origine. En revanche, Apple peut refuser un échange si le téléphone est endommagé. Il est toutefois possible de se tourner vers des réparateurs agréés, parfois plus conciliants.

Comment s’y prendre ?

Pour éviter de faire la queue, il faut prendre rendez-vous au Genius Bar de l’Apple Store le plus près de chez soi. C’est possible en téléchargeant l’appli Apple Assistance ou sur le site d’Apple en cliquant ici sur « Initier votre demande de réparation ». Avec seulement 20 boutiques en France, il est possible que le point de réparation le plus proche soit un vendeur agréé qui doit assurer le prix à 29 euros. Sur le forum de Mac4ever, certains internautes affirment qu’un revendeur leur a fait payer une surcharge de 10 euros pour la main-d’œuvre. Cela ne devrait pas être le cas en passant par le site d’Apple.

Et à distance ?

Pour ceux qui habitent trop loin d’un centre ou ne peuvent pas se déplacer, le programme fonctionne également à distance. Il suffit de choisir l’option « Envoyer pour réparation » et de payer 12 euros supplémentaires pour qu’un livreur vienne récupérer le smartphone. L’échange doit prendre de cinq à 10 jours.

>> A lire aussi : Apple confirme qu'il ralentit les vieux iPhone pour sauver leur batterie

Vous avez procédé à un échange de batterie? Cela a-t-il donné un coup de jeune à votre téléphone? Racontez-nous votre expérience dans les commentaires ou à contributions@20minutes.fr