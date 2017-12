«Arrêt sur images» critique une interview de «Konbini», la directrice dérape sur Twitter

Illustration de Twitter — LOIC VENANCE

Tout commence par la révélation d’Arrêt sur images sur l’interview peu journalistique d’Emmanuel Macron réalisée par Konbini au Niger a été tournée par Ariane Vincent, la directrice de Konbini, qui est aussi… la directrice communication du média.

« @arrêtsurimages savent que tu as postulé le 22 nov dernier ? »

Une sortie qui ne lui a pas du tout plu. Actuellement en vacances en Martinique, l’intéressée a tenté de riposter. Mais au lieu de répondre sur le fond des « attaques » d’Arrêt sur images, elle a choisi de mettre en cause l’auteur du papier en dévoilant qu’il avait postulé pour être embauché à Konbini le 22 novembre dernier, allant même jusqu’à proposer une preuve de ses dires aux responsables du site.

Hey @RobinAndraca, @d_schneidermann et la team @arretsurimages savent que tu as postulé le 22 nov dernier pour venir bosser Chez @KonbiniFr ? Mail à la demande 😊. #hallu https://t.co/4e8SKmsBdU — Ariane Vincent (@Variane) December 28, 2017

Un procédé qui a irrité de nombreux internautes.

Ne pas répondre sur le fond. Attaquer ad hominen le journaliste. Le dénoncer à ses employeurs en menaçant de révéler une correspondance. J'ai bien envie de mettre une note à cette stratégie de com'... https://t.co/kEwcg4OKTU — Fabrice Arfi (@fabricearfi) December 28, 2017

‣ Konbini publie une interview de Macron

‣ L'itw - archi complaisante - est critiquée

‣ ASI révèle qu'elle a été réalisée par la dircom de Konbini, qui est aussi l'ex-dircom web d'Hollande

‣ Au lieu de répondre sur le fond, la dircom attaque le journaliste d'ASI



MÉDIOCRITAY. pic.twitter.com/o7J8faa1mu — Sihame Assbague (@s_assbague) December 28, 2017

Comment gâcher ses vacances en Martinique en deux tweets seulement haha — Thomas VDB (@TheThomasVDB) December 28, 2017

Une méthode apparemment déjà utilisée chez Konbini, comme le confie ce journaliste.

J'ai reçu la même attaque minable il y a un peu plus de deux ans – et oui j'étais au chômage et je cherchais un travail. Ravi de voir que les méthodes perdurent. https://t.co/8WZg9ET5Gw — Paul Douard (@Paulo_Douard) December 28, 2017

Ariane Vincent a finalement présenté son « mea culpa », expliquant que cette conversation aurait dû « rester privée ».

Mea culpa @RobinAndraca, cette conversation aurait dû rester privée. — Ariane Vincent (@Variane) December 28, 2017

Oh ben non tu crois ???? « Mea culpa ». Tu viens de griller l’image de ta boîte et ta réputation et tu sors deux mots ?!! Et tu fais de la com ??? — William Réjault (@williamrejault) December 28, 2017

Ça vous coute pas grand chose, votre mea culpa. La saloperie est faite. Si des gens comme vous sont responsables éditoriaux chez Konbini, on comprend mieux pourquoi la forme est souvent, chez vous, plus séduisante que le fond. — Pierre Lescure (@pierrelescure) December 28, 2017

From "je balance ta candidature à tout Twitter et à ton employeur actuel" to "Mea Culpa" real quick

Décidément certains à Konbini ont un truc avec les agissements minables autour du recrutement. C'est au moins cohérent. https://t.co/5k6LiEyc4Z — Nassira El Moaddem (@NassiraELM) December 28, 2017

Vous pensez sérieusement que des menaces privées sont plus acceptables que publiques ? — Loup Lassinat-Foubert (@Alexleserveur) December 28, 2017

Plus qu'un mea culpa, des excuses sincères et publiques seraient le minimum, sans compter que si ça se trouve le mal est déjà fait et irréversible. Devenir CM de l'espace quand on tweete à chaud comme Morano ou Boutin, c'est pas pour demain, tant mieux. — Mallis φ (@mallis_fm) December 28, 2017

Et Arrêt sur images a fait passer son article en accès libre sur leur site, histoire que toute cette bataille de tweets ne fasse pas oublier le fond du problème : jusqu’où peut-on aller dans le mélange des genres entre journalisme, communication et politique ?