Les idées reçues à propos des personnes âgées ont parfois la peau dure. A l’occasion d’un salon professionnel dédié aux nouvelles technologies pour séniors, une étude vient casser les clichés. Réalisé par l’institut YouGov, le sondage révèle que « 87 % des Français de plus de 50 ans utilisent Internet plusieurs fois par jour » indique Le Figaro.

Sept personnes sur dix possèdent un ordinateur et un smartphone et plus étonnant encore, 8 % des personnes ayant répondu à l’étude fréquentent des sites de rencontres et ce, peu importe l’âge puisqu’ils sont 9 % à le faire chez les 70-74 ans et 8 % pour les plus de 75 ans.

Une modification des usages et une diversification des moyens de rencontre qui touche toutes les catégories d’âge, qui intrigue, fascine. Vos parents âgés de plus de 50 ans ou vos grands-parents sont inscrits sur une application ou un site de rencontre ? Vous avez plus de 50 ans et vous êtes inscrits sur une application ou un site de rencontre ? Vous êtes sénior et vous avez rencontré votre compagne ou compagnon grâce à cet outil ?

