Facebook : Non, Mark Zuckerberg n'a jamais visé les arabes dans une interview

Une citation sur les arabes et Facebook et attribuée à Mark Zuckerberg est partagée sur les réseaux sociaux.

Le PDG n’a bien sûr jamais tenu de tels propos.

La citation a été inventée de toutes pièces par des rédacteurs d’un site parodique marocain.

Plus c’est gros, plus ça passe… Une fausse citation de Mark Zuckerberg est devenue populaire sur les réseaux sociaux. Le PDG de Facebook aurait déclaré que « les Arabes sont le seul peuple qui me fait regretter d’avoir créé Facebook ! » Bien sûr, l’Américain, à la tête d’une des entreprises les plus puissantes au monde, n’a jamais tenu de tels propos.

Cette citation est extraite d’une interview inventée de toutes pièces par Akhna press, un site parodique marocain, dont la devise, à prendre au second degré bien évidemment, est « AKHNA, d’où sort l’information la plus fiable, la plus objective et la plus indépendante. » Dans la rubrique « A propos », il est clairement indiqué qu’Akhna press est « un site d’informations parodiques marocain, créé en 2016 et siégeant à Akhna (Chypre). »

Cette interview satirique a été publiée le 27 mai. Mais elle a depuis été reprise sur d’autres sites, qui n’indiquent pas que la source est un site parodique, ce qui peut piéger les internautes. Certains sites ont même repartagé la fausse interview sur leur page Facebook, toujours sans indiquer la source.

Mark Zukerberg n’est pas la première personnalité américaine à se voir attribuer de fausses déclarations. Tom Cruise et d’autres acteurs hollywoodiens ont aussi été visés. Là, ce sont de fausses citations liées à la situation au Proche-Orient qui leur sont attribuées. Et cette dernière intox tourne depuis au moins onze ans…

