Non, Tom Cruise n'a jamais tenu ces propos sur les Arabes et le terrorisme

Une citation raciste faussement attribuée à Tom Cruise circule sur Facebook.

D’autres propos de ce type sont attribués à des stars hollywoodiennes.

Il s’agit d’une intox qui tourne depuis au moins onze ans.

Tom Cruise a-t-il vraiment déclaré : « Les Arabes sont la source du terrorisme. J’espère qu’Israël les exterminera tous » ? Cette citation douteuse, reprise par le site Israël actualités, est largement partagée sur Facebook actuellement. Dans le même article, des propos de ce type sont aussi attribués à d’autres célébrités, comme Keanu Reeves ou Richard Gere. Les acteurs Al Pacino, Dustin Hoffman et Anthony Hopkins auraient eux condamné Israël, toujours selon cet article.

Evidemment, nulle trace de telles déclarations de la part de ces comédiens dans quelconque média, réunions, aucun témoignage attestant de la véracité, aucune source précise, pas de date, de lieu, d'interview. Et pour cause, ni Tom Cruise ni les autres célébrités citées ci-dessus n’ont jamais tenu ces propos.

Si l’article d’Israël actualités date de juin 2015, on trouve exactement le même article publié en 2009 sur le site Alterinfo, un site ouvertement antisioniste. Son directeur a été condamné en 2009 à quatre mois de prison avec sursis pour provocation à la haine raciale et contestation de crimes contre l’humanité. Il a aussi été reconnu coupable de diffamation raciale et religieuse. Ce jugement fait suite à la publication d’articles sur le site Alterinfo.

Alterinfo n’est pas le seul site à avoir relayé le fake en 2009 : on en trouve trace sur les forums Meljiss et jeuxvideo.com.

Un fake qui tourne depuis onze ans

Mais ces forums ne semblent pas être à l’origine de cette intox sur les acteurs hollywoodiens. Cette fausse info aurait au moins onze ans et semble prendre source dans la guerre qui a opposé en 2006 Israël et le Liban. On trouve trace de cette intox (en anglais) sur un post de blog publié en septembre de cette année-là et intitulé : « les stars de Hollywood expriment leurs opinions sur la guerre au Liban. » C’est le post le plus ancien que nous ayons trouvé à ce sujet. Ce post relaie ces citations sans donner aucune source, sans aucun lien vers une interview. Ce blog a été actif pendant deux ans et a relayé des dessins d'humour et des légendes urbaines. Un hoax parmi d'autres en somme.

