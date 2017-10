Après des menaces d’Anonymous, le site de la Cour constitutionnelle espagnole saturé

Des manifestants favorables à l'indépendance de la Catalogne, à Barcelone le 21 octobre 2017. — PAU BARRENA / AFP

La lutte se poursuit sur Internet. La page web de la Cour constitutionnelle espagnole a été bloquée samedi par une attaque informatique à la suite de menaces du groupe activiste Anonymous, alors que Madrid s’apprêtait à prendre le contrôle de la Catalogne qui menace de faire sécession. « Le site n’est pas accessible à cause d’un afflux d’utilisateurs trop important », a indiqué un porte-parole du tribunal.

>> A lire aussi : VIDEO. Catalogne: Près d'un demi-million de personnes ont manifesté à Barcelone pour réclamer l'indépendance

Les hackers peuvent mettre un site hors d’accès en organisant des connexions multiples et en saturant ainsi son trafic. Le Département de sécurité nationale, la centrale de renseignements espagnole, avait fait savoir vendredi que « le groupe d’hacktivistes Anonymous annonçait, via des comptes, une campagne d’attaques massives sous les slogans #OpCatalunya et #FreeCatalunya », orthographe catalane pour la Catalogne.

Anonymous, que anunció que defendería “la libertad en Cataluña”, ha echado abajo la web del Tribunal Constitucional https://t.co/jfJ957uWT2 — EL PAÍS (@el_pais) October 21, 2017

Le gouvernement Rajoy visé

Le gouvernement espagnol a été victime d’une série d’attaques informatiques ces dernières semaines. Cette dernière attaque a eu lieu peu avant que le Premier ministre espagnol n’annonce la mise en place de l’article 155, un article de la Constitution jamais utilisé encore, afin de reprendre le contrôle de la Catalogne au bord de la sécession.

>> A lire aussi : L'article 155 que pourrait utiliser Madrid contre la Catalogne, c'est quoi?

En 2010, saisie par le Parti Populaire, le parti de Mariano Rajoy, la Cour constitutionnelle avait partiellement annulé le statut d’autonomie de la Catalogne, approuvé en 2006 par le Parlement espagnol qui accordait des compétences élargies aux autorités régionales et qui, dans son préambule, définissait la Catalogne comme « nation » au sein de l’Etat espagnol. L’épisode avait été vécu comme une humiliation par de nombreux Catalans.