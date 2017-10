Visite en Normandie, rencontre avec Macron... Voyage marathon de Tim Cook en France

Le patron d'Apple, Tim Cook, le 5 juin 2017. — Marcio Jose Sanchez/AP/SIPA

Innovation, éducation et impôts. Lors de leur rencontre, lundi, Emmanuel Macron et Tim Cook, ont abordé les grands dossiers du moment, y compris ceux qui fâchent. De passage dans l’Hexagone, le patron d’Apple, en a également profité pour rendre visite à la société normande Eldim et à des développeurs.

« La discussion va se poursuivre » sur le dossier sensible de l’impôt des « Gafa » (Google, Apple, Facebook et Amazon) et de l’optimisation fiscale, a précisé l’Elysée à l’issue de 45 minutes de réunion. « Un dialogue constructif se noue (…) On n’est pas dans une impasse », a-t-on ajouté de même source.

Tim Cook, qui rencontrait pour la première fois Emmanuel Macron, a été reçu « à sa demande » à l’Elysée. Les deux hommes ont abordé l’éducation, avec l’initiative d’Apple « Le code à portée de tous ». Selon le journaliste Grégoire Martinez, Tim Cook a également évoqué la prochaine installation d’une équipe d’Apple dans l’incubateur de start-up de Xavier Niel, Station F, avec une officialisation qui pourrait intervenir cette semaine, selon Mac4ever.

« Merci à mes amis d’Eldim »

En France pour la seconde fois cette année, Tim Cook a rendu hommage aux soldats tombés pendant la Seconde Guerre mondiale en Normandie.

At Normandy, honoring those who made the ultimate sacrifice. “Think not only upon their passing. Remember the glory of their spirit.” pic.twitter.com/Unq6NXoe5y — Tim Cook (@tim_cook) October 9, 2017

Au passage, il a rendu visite à la société normande Eldim, basée près de Caen, spécialisée dans la mesure de précision des phénomènes optiques. Selon Ouest-France, la technologie de cette entreprise qui emploie une centaine de personnes est utilisée par Apple pour son système de reconnaissance faciale FaceID, qui remplacera l’empreinte digitale dans son prochain iPhone X.

Visite surprise de #TimCook le pdg d’#Apple à la société #Eldim près de Caen. Elle fournit une techno pour le face ID de #iPhoneX pic.twitter.com/O63bklNqQg — Philippe Lemoine (@PhLemoine) October 9, 2017

« Bravo pour votre travail », a-t-il déclaré sur Twitter, en félicitant « l’équipe talentueuse des ingénieurs et des employés d’Eldim, qui rendent l’iPhone possible ».

Thanks to my friends at Eldim, a team of talented engineers and craftspeople helping make iPhone possible. Bravo pour votre travail! 🇫🇷 pic.twitter.com/hEpxD3iBGf — Tim Cook (@tim_cook) October 9, 2017

Tim Cook a enfin rencontré les développeurs de l’app Coach Guitar, téléchargée à six millions d’exemplaires, et les entrepreneurs de My Little Paris. Un voyage marathon.

Thrilled to meet this team of entrepreneurs @my_little_paris, whose success is born from creativity and passion. pic.twitter.com/kQ18e3Zghe — Tim Cook (@tim_cook) October 9, 2017