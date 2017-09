Données personnelles: Avec son règlement ePrivacy, l'UE va-t-elle «vendre notre vie privée»?

Inquiétude chez les défenseurs des droits sur Internet. La Quadrature du Net a mis en ligne un site pour dénoncer les mesures que pourrait mettre en place le futur règlement européen ePrivacy (accessible ici). L’objectif affiché par l’association étant d’empêcher l’Union européenne de « vendre notre vie privée ».

Une proposition de règlement avait été déposée en janvier 2017 par la Commission européenne afin de modifier le droit au sein de l’UE sur la vie privée sur le Web. Le 11 octobre, les députés européens membres de la commission LIBE (pour « libertés civiles ») devront statuer sur le rapport consacré à ePrivacy, pour finaliser leur version du texte en fonction des différents amendements. Puis le projet de réglementation fera la navette entre le Parlement européen et le Conseil de l’UE avant une éventuelle adoption d’ici 2018.

Le 11 octobre est donc une première date-clé dans ce processus législatif qui inquiète la Quadrature du Net. L’association dégage notamment deux points qui risquent d’aller selon elle à l’encontre de la protection de la vie privée en ligne.

13d left to call your representatives and fight for our privacy #ePrivacy Show them what "democracy" means :) https://t.co/ltK1wy9JUy pic.twitter.com/ghHYNWm3Mb