Les Patriotes de Philippot et les Frontistes se déchirent sur Twitter

Louis Aliot, Florian Philippot et, de dos, Marine Le Pen, au Parlement européen, en décembre 2015. — FREDERICK FLORIN / AFP

De nombreux cadres du Front national ont salué la démission du vice-président.

Les soutiens de Florian Philippot ont été plusieurs à annoncé leur départ du FN sur Twitter.

Les membres du parti ont pris l’habitude de régler leurs comptes sur les réseaux sociaux.

Cette fois, c’est officiel, Florian Philippot n’est plus au Front national. L’ex-vice-président du parti de Marine Le Pen a annoncé son départ ce jeudi matin, éclaircissant une situation ambiguë depuis la défaite du FN au second tour de l’élection présidentielle.

Sur les réseaux sociaux, la guerre de tranchées entre les « Patriotes », du nom de l’association créée dans la foulée par Philippot (de tendance souverainiste et étatiste), et les partisans d’un Front national plus identitaire et libéral avait déjà lieu depuis plusieurs mois, à la suite de la déroute frontiste à la présidentielle.

« Le nouveau FN se moque donc de défendre la souveraineté de la France »

On vous racontait début septembre la bataille à coup de vidéos, de tweets et de photos de soutien des proches de Florian Philippot envers sa lieutenante Sophie Montel, évincée de la présidence du groupe FN à la région Bourgogne-Franche-Comté. Il y a eu ensuite une improbable polémique interne au parti, le fameux CouscousGate qui a marqué les oppositions entre les deux familles du Front national.

Le départ de Florian Philippot n’a pas changé les habitudes : c’est sur les réseaux sociaux, Twitter en tête que Patriotes et Frontistes pur jus se sont échangé des amabilités et ont affiché le camp qu’ils choisissaient.

Honneur aux Patriotes, dont plusieurs annoncent leur départ pour suivre Florian Philippot :

J'envoie aujourd'hui ma lettre de démission à @MLP_officiel ! — Sophie Montel (@Sophie_Montel) September 21, 2017

Patriote et souverainiste dans l'âme je quitte le Front National pic.twitter.com/T5YQlm4AWW — Plaza Pascal (@PascalPlaza) September 21, 2017

C'est surtout lamentable que le FN (re)devienne la caricature que ses adversaires en font ... https://t.co/eCMXGa6GI1 — Aloïs 🇫🇷☨🐘 (@AlsNvr) September 21, 2017

Pendant que le @FN_officiel opere un mortifere retour arriere, je suis dans l'action a Blois en manif contre la #LoiTravailXXL — Laurent Bras (@Laurent_Bras) September 21, 2017

J'explique ici pourquoi je démissionne de toutes mes fonctions au sein du Front National pic.twitter.com/VMdJUMlISG — Philippe Murer 🇫🇷 (@PhilippeMurer) September 21, 2017

Le nouveau FN se moque donc de défendre la souveraineté de la France. Intéressant. https://t.co/CrMI98FeKt — Aن delaRochère ☨🇫🇷 (@AD_LR) September 21, 2017

.@louis_aliot m'a bloqué sur Twitter alors que je ne lui ai jamais parlé. Et il ose dire que @f_philippot est un extrémiste sectaire ? pic.twitter.com/SZOSiwkRHi — Cyril Martinez 🇫🇷 (@Cyril_LMartinez) September 21, 2017

Serein, je quitte un FN qui renoue avec l'extrême-droite !



Enthousiaste, je continue le combat pour la France avec @f_philippot ! 🇫🇷👍🏻 — Vincent MOI 🇫🇷 ☨ (@Vincent_MOI57) September 21, 2017

En désaccord complet avec les décisions prises, je quitte le Front National et apporte mon soutien total à @Sophie_Montel et @f_philippot — Léonie Cugnot (@leoniecugnot) September 21, 2017

Louis Aliot particulièrement remonté contre Florian Philippot

Et en face, les frontistes dans la ligne historique du parti, dont plusieurs cadres qui ne ménagent pas l’ancien chevénementiste, Louis Aliot en tête :

Le @FN va enfin connaître l'apaisement face à un extrémiste sectaire, arrogant et vaniteux qui tentait de museler notre liberté de débattre. — Louis Aliot (@louis_aliot) September 21, 2017

Fait divers dans le Paf : Gonflée à l'hélium médiatique, une montgolfière se crashe ! pic.twitter.com/CUBePadL7Y — Louis Aliot (@louis_aliot) September 21, 2017

Florian Philippot fidèle à lui même: capricieux, dogmatique et sectaire. Derrière le vernis "moderne" se cache un autre homme... — Antoine Mellies (@AntoineMellies) September 21, 2017

Le voici consacré exorciste en chef du bénitier médiatique : trop drôle ! pic.twitter.com/0jOCE5QPUP — Gilbert Collard (@GilbertCollard) September 21, 2017

J'ai adhéré au FN en 2011, après le congrès de Tours. #Mariniste de la première heure, je reste fidèle à mes convictions et soutiens #MLP 🇫🇷 — Anthony Garénaux (@anthonygarenaux) September 21, 2017

Florian Philippot refusait le débat et a préféré démissionner. Ne perdons pas de vue nos objectifs et avançons ! https://t.co/zF2LrUy6j3 — Christel Lechevalier (@ChrisFN14) September 21, 2017

"Le Front National n'a pas attendu Florian Philippot pour parler de tous les sujets. On nous fait un très mauvais procès."@BFMTV — Nicolas Bay (@nicolasbayfn) September 21, 2017