IFA 2017: Les smartphones se projettent en 3D

Les visiteurs découvrent le smartphone V30 sur le stand LG au salon IFA 2017. — CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Le salon de l’électronique IFA de Berlin se tient jusqu’au 6 septembre.

Parmi les nouveautés, quelques marques y présentent des smartphones.

Audiophilie, picoprojection et scan 3D font partie des innovations de l’automne.

Si le salon Mobile World Congress de Barcelone reste le lieu de prédilection des constructeurs pour y dévoiler leurs nouveaux smartphones, le très généraliste salon de l’électronique IFA de Berlin qui se tient jusqu’à jeudi n’est pas exempt d’annonces en la matière. Alors que le Sud-Coréen est à la peine sur le marché avec son smartphone G6, LG présente à l’IFA son V30.

Ce nouveau terminal haut de gamme (disponible en octobre à moins de 1.000 euros) est le premier de la marque à s’afficher avec un écran Super Amoled (6’’/15,24 cm, au format 18 : 9e avec une résolution de 2.880 x 1.440 pixel).

Le V30 de LG veut aussi s'imposer comme un smartphone audiophile. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Equipé de modules photos de 16 et 13 mégapixels à l’avant, le V30 se veut surtout audiophile, avec une certification Hi Res Audio. Haut gamme toujours chez Nokia avec le Nokia 8 (599 euros) et une double optique photo couleur/noir et blanc issue d’un partenariat avec Zeiss.

Le smartphone Thomson Fusion intègre un pico-projecteur. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Outre l’intrigant smartphone Thomson Fusion (599 euros), avec son picoprojecteur intégré pour projeter des vidéos au mur jusqu’à 3 mètres de diagonale, c’est Sony qui étonne également avec son Xperia XZ1 (699 euros).

Se propulser dans un jeu PlayStation

Ce mobile à écran de 5,2’’/13,20 cm propose une application maison nommée « 3D Creator ». But : utiliser les capteurs photo de l’appareil pour scanner en 3D personnes ou objets. A la clé, la possibilité de se créer en deux minutes un avatar original sur les réseaux sociaux, ou celle de se retrouver au cœur de futurs jeux PlayStation, un peu comme dans le film Tron.

Avec son smartphone XZ1, Sony propose une fonction de scan 3D. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Mieux encore : grâce à 3D Creator et au XZ1, il sera possible de scanner un objet qui nous fait de l’oeil dans un magasin puis, grâce à la réalité augmentée, de l’insérer dans notre propre intérieur pour vérifier sur l’écran de notre mobile s’il y trouve parfaitement sa place avant de l’acheter. La réalité augmentée pourrait d’ailleurs bien devenir une des futures spécificités de nos smartphones. Il est ainsi fortement question que l’iPhone 8 l’embarque lui aussi. Réponse le 12 septembre, lors de son annonce officielle par Apple.