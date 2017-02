High-Tech

TELEPHONIE Sony a profité de l’ouverture du salon Mobile World Congress, ce lundi à Barcelone, pour dévoiler trois nouveaux smartphones, dont le premier au monde disposant d’un écran 4K HDR…

Le nouvel Xperia XZ de Sony avec écran 4K HDR. - SONY

Christophe Séfrin

La famille des smartphones Xperia de Sony s’agrandit. Trois nouveaux rejetons ont été annoncés ce lundi au salon annuel de la téléphonie mobile Mobile Word Congress qui vient d’ouvrir à Barcelone (jusqu’au 2 mars) : les Xperia XA1 (5’’), Xperia XA1 Ultra (6’’) et Xperia XZ Premium (5,5’’).

Face au G6 de LG, annoncé ce dimanche en amont du salon, Sony veut faire la différence avec l’un de ses coeurs de métier : les capteurs photo. Si les XA1 seront dotés de capteurs de 23 mégapixels, le XZ Premium (5,5’’), le nouveau smartphone haut de gamme du constructeur japonais, sera équipé d’un capteur nommé Motion Eye.

Le capteur Motion Eye peut filmer à 960 images par seconde. - SONY

Avec une résolution de 19 mégapixels, le Motion Eye possède des pixels 19 % plus grands, lui autorisant une sensibilité à la lumière largement supérieure. Surtout, le Xperia XZ Premium est capable de tourner des séquences vidéo à raison de 960 images par seconde. A la clé, la possibilité de ralentis époustouflants permettant, selon Sony, de « dramatiser une scène comme jamais ». Les amateurs de vidéos sportives apprécieront. L’un des secrets du capteur Motion Eye est qu’il intègre sa propre mémoire, lui autorisant ainsi une vitesse d’exécution cinq fois plus rapide.

La 4K HDR après la 4K…

Last but not least : le Xperia XZ Premium est également taillé pour la 4K. C’est le premier smartphone au monde à être équipé d’un écran Ultra Haute définition HDR (2160 x 3840). Sony met aussi en avant la possibilité de télécharger très rapidement des vidéos 4K HDR sur Amazon Prime Vidéo grâce à son processeur Qualcomm Snapdragon 835 (1 Gb). Après le Sony Xperia Z5 Premium, qui avait en son temps été raillé pour l’inutilité de son écran 4K de 5,5’’ l’écran 4K HDR du nouveau XZ Premium sera sans doute sujet à discussion… Sur le Mobile World Congress où nous avons pu le voir en action, il semble cependant s’en détacher des couleurs beaucoup plus nuancées. Pour l’heure, Sony ne précise pas quand, ni à quel prix, ses nouveaux smartphones seront lancés.

