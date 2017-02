High-Tech

TELEPHONIE En attendant l’annonce du Galaxy S8 le 29 mars, les concurrents de Samsung profitent du salon Mobile World Congress, cette semaine à Barcelone, pour prendre leurs marques. Le G6 de LG pourrait être un sérieux concurrent…

Avec son G6, LG abandonne le concept du smartphone modulaire du G5. - LG

Christophe Séfrin

Le concept du smartphone modulaire G5 présenté l’an passé à Barcelone a vécu. LG tourne la page faute de succès suffisant et revient aux fondamentaux du smartphone avec le G6. Ce modèle sous Android 7.0 est, selon le constructeur sud-coréen « d’une taille idéale pour tenir dans toutes les mains ».

Un écran de 5,7’’ au chausse pieds

Avec 5,7’’ de diagonale et une définition de 2880 x 1440, le G6 est un smartphone Android dont le design lui imprime une certaine légèreté. Grace à son écran couvrant 80% de sa surface avant, c'est aussi un modèle qui offre un confort visuel impressionnant. Et petite performance: LG a réussi à faire tenir un écran de 5,7’’ dans une coque dont la taille est habituellement dévolue aux smartphones de 5,3’’. LG a parallèlement doté son G6 de quelques gadgets bien pratiques qui peuvent séduire. Exemple: la possibilité d’ouvrir deux fenêtres à l’écran: une pour prendre une photo et la seconde pour zoomer dans sa prise de vue effectuée pour en vérifier les détails. Cette possibilité peut aussi s’appliquer à Outlook avec à gauche de l’écran la liste des mails reçus et à droite un aperçu de leur contenu. Cela semble assez pratique…

Un mode panorama réinventé

Côté photo, LG a conservé le système de double capteur arrière de 13 mégapixels qui faisait l’originalité de son G5 : le premier avec un angle de 70 degrés, le second avec un (grand) angle de 125 degrés. Le système fonctionne toujours aussi bien et semble avoir séduit les utilisateurs du G5. A tel point que LG a décliné le procédé pour les selfies (en 5 mégapixels, mais avec un seul capteur) avec un effet grand angle assez séduisant pour les photos de groupe.

Autre innovation : un mode panorama à 360 degrés qui élargit le champ des possibles pour les photos de vacances. Il faudra prendre une photo en faisant un tour complet sur soi-même pour un résultat optimal. Résistant grâce à la protection Gorilla Glass appliquée sur ses deux faces et étanche (norme IP 68), le G6 sera équipé d’une batterie de 3300 mAh.

Sa mémoire interne de 32 Go pourra être étendue à 1 To à l’aide d’une carte microSD. Le terminal sera lancé mi-avril, sans doute au-dessus de 700 euros. Egalement dévoilés au Mobile World Congress, les Huawei P10 et les Sony XA1 et XA1 Ultra ont également de très sérieux arguments à faire valoir. Pour le G6, la bataille ne fait que commencer.

