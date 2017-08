Mais qui sont ces gens qui utilisent (encore) le moteur de recherche Bing?

En France, 19 % des internautes passent par le moteur de recherche Bing plutôt que par l’écrasant leader Google. Cette information de Microsoft n’est pas passée inaperçue, tant le moteur de recherche a mauvaise réputation. Mais qui sont ces aventuriers du Web qui évoluent sur Bing ?

« Tu as cherché sur Bing ? » Cette question, vous ne vous l’êtes probablement pas posée au moment de chercher l’adresse d’un restaurant ou les horaires de la piscine. Loin derrière le mastodonte Google, le moteur de recherche de Microsoft s’est pourtant sacrément amélioré depuis ses débuts : l’organisation de la page est claire et l’information essentielle est là.

Malheureusement pour l’outil de Microsoft, personne n’a remarqué sa mue. Sur les réseaux sociaux, les blagues sur Bing sont devenues un fonds de commerce, un véritable classique. Jugez plutôt.

Dans une campagne de communication relayée par Slate et lancée mi-août, Microsoft assure que 19 % des Français utilisent son moteur de recherche.

Did we mention Bing is bigger than you think 😊? #SEM #PPC #bingadswebcast pic.twitter.com/jeJxJGcxl5