VIDEO. Histoire, sciences, psycho: Sur quelles chaînes YouTube se cultiver pendant les vacances?

James Franco et Eliot Michaelson parlent philo. — Capture d'écran/ Philosophy Time

Pendant l’été, les vacanciers ont plus de temps pour se consacrer à la culture.

Des chaînes YouTube dédiées à la connaissance dans tous les domaines.

Histoire, sciences et même mathématiques, nous en avons sélectionné cinq pour vous.

Oui, on sait. Après une année de travail acharné, vous aspirez à un été détente. Le seul programme que vous acceptez, c’est pétanque, plage et barbecue, et puis c’est tout. Mais pas besoin de se retourner le cerveau pour se cultiver. La preuve par cinq avec ces chaînes YouTube pour s’ouvrir à de nouvelles idées.

>> A lire aussi : Avec les smartphones, les vacanciers ont complètement changé leur manière de voyager

Mardi noir : La psychanalyse punk

Mardi noir, ça commence comme un tuto beauté et ça se transforme en séance de psychanalyse. Emmanuelle, dite Manu, est diplômée de psychologie clinique et a fait elle-même 14 ans de psychanalyse. Elle parle d’amour, de masochisme, de tatouages ou encore de l’interprétation des rêves, avec ses propres mots : « Freud a encore fait un mélange coke/champis qui lui a pas réussi », « Si demain ton pote arrive et dit "je me suis trouvé une super meuf, en fait je l’avais sous les yeux depuis le début, elle est trop cool, c’est ma sœur" »…

Philosophy Time : James Franco s’invite chez vous (et ça, c’est bien)

L’acteur américain James Franco, doctorant de l’Université de Yale, se lance dans la philo avec son ami Eliot Michaelson avec la chaîne Philosophy Time. Des concepts aussi complexes que la beauté, la métaphore ou l’avortement (un débat éthique rarement abordé dans les cours de philo de terminale) sont explicités dans une alcôve philo bucolique et ensoleillée. Chaque nouveau sujet est abordé par un universitaire invité et les deux amis jouent le rôle des interviewers. Attention, c’est en anglais, mais bon, vu que c’est James Franco, ça se laisse regarder.

Le Tatou : L’art de poser les bonnes questions

Pourquoi ne voit-on jamais de bébés pigeons ? Quel est le tour de poitrine de Lara Croft ? La distance des panneaux est-elle respectée ? A partir de quelle heure les caissier(e) s disent « bonsoir » ? Quel est le temps additionnel maximum sur Fifa ? Ce genre de questions que l’on se pose tous et dont la réponse n’est pas sur Google. La chaîne YouTube Le Tatou créée par Hugo, Ludo, John et Franck se charge d’y répondre.

Nota Bene : L’Histoire sans Stéphane Bern

L’histoire, ce n’est pas seulement ce livre rempli de poussière que vous utilisez pour caler une porte. Derrière la chaîne Nota Bene, suivie par plus de 500.000 personnes, il y a Benjamin, passionné d’histoire. Ses vidéos vont des grands classiques comme la vie sous l’Occupation, le Débarquement, les grandes batailles de France jusqu’aux questions les plus absurdes qu’on n’a jamais osé poser : Les nazis sont-ils tous pourris ? Qui étaient les papes les plus déjantés ? Comment a évolué l’accouchement au fil des siècles (à ne pas regarder si vous êtes enceinte) ? Nota Bene fournit toutes les sources de ses vidéos pour qu’elles soient accessibles à tous.

Micmaths : Les maths sans problème (Jean-Blaguin, humoriste !)

Je sais, vous n’êtes pas là pour souffrir, okay ? Mais la chaîne YouTube Micmaths est la preuve que les maths peuvent être concrètes, qu’il est même possible d’en trouver dans une pigne de pin. Mickael Launay, youtubeur de 32 ans, sait vulgariser les sujets les plus complexes, comme les probabilités par exemple, qu’il utilise pour calculer la proba de manger le même spaghetti, comme dans La Belle et le Clochard. Autre vidéo remarquable, la face cachée des tables de multiplications (ci-dessous), qui va vous faire un peu cet effet-là :