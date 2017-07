Pas de panique, vous pouvez ajouter Jayden K. Smith sur Facebook, c’est un hoax, pas un pirate

Capture d'écran du message qui circule sur Facebook à propos de Jayden K Smith — DR

Dans le message diffusé via l’appli Messenger ou directement sur Facebook, un individu est présenté comme un pirate

Il s’agit en réalité d’un canular, vieux de plus de dix ans et diffusé à l’origine sur les boîtes Hotmail

Pauvre Jayden K. Smith. Depuis plusieurs semaines, les internautes qui portent ce nom sur Facebook sont victimes d’un véritable acharnement. En cause, la diffusion d’un message - aussi appelée « chaîne » - mettant en garde les utilisateurs du réseau social contre un certain « Jayden K. Smith », pirate informatique présumé qui chercherait à pénétrer votre compte et tous ceux de vos amis.

Envoyé par SMS ou via l’application Messenger, le message mal traduit de l’anglais a touché les pays anglo-saxons dans un premier temps puis la France depuis plusieurs semaines.

Une chaîne « techniquement impossible »

Sauf qu’il s’agit d’un canular. Et d’un vieux, qui plus est. « C’est un hoax* extrêmement fréquent apparu dans les années 2000. A l’époque, la plateforme Facebook n’existait pas, le même message était envoyé sur des adresses Hotmail. Mais techniquement, ce que dit cette chaîne est impossible. Il faut que l’internaute déclenche ce qu’on appelle un 'exécutable' (clique sur un lien, ouvre une pièce jointe) pour installer un virus », détaille Guillaume Brossard cofondateur de Hoaxbuster, site spécialisé dans le démantèlement de rumeurs et canulars.

Et ce message a traversé les époques. Le nom du pirate et le procédé ont évolué au fil des années. « C’est un hoax commun constamment recyclé. Le même message existe avec d’autres prénoms comme Anwar Jitou, Tanner Dwyer et Bobby Roberts », précise le site du Telegraph.

Comment savoir qui est à l’origine de ces messages et quel intérêt revêt une diffusion massive ? « C’est difficile de remonter à la source tant ce genre de hoax circule depuis des années. En réalité il s’agit d’un canular ou d’une vengeance personnelle visant spécifiquement une personne qui porte le nom cité dans le message », ajoute Guillaume Brossard.

S'il te plaît dis à tous tes contacts de ta liste messenger ...#JaydenKSmith pic.twitter.com/bGP7xAZtlH — Mika (@Miika_Miike) July 18, 2017

Malgré le hoax, de véritables alertes similaires ont récemment touché Facebook

Pourquoi, en 2017, ce genre de posts continue de polluer les réseaux sociaux ? « Le principal ressort qui consiste à dire 'mieux vaut prévenir que guérir' est imparable. Sauf que le jour où une véritable alerte au piratage sera diffusée par les autorités, elle risque de passer à la trappe » déplore le cofondateur d’Hoaxbuster.

Le ministère de l'Intérieur alerte sur 1 virus circulant sur Facebook messenger.Si vous recevez 1 lien de type (en .graphics) Ne pas cliquer pic.twitter.com/l25I4UsLqR — Aurélie Sarrot (@aureliesarrot) October 4, 2016

Au-delà du simple principe de précaution, si le message est massivement partagé c’est aussi parce que de véritables alertes similaires ont récemment touché Facebook. En octobre dernier, le ministère de l’Intérieur a tenté d’avertir les utilisateurs du réseau de la présence d’un virus informatique sur Messenger. En vain, le virus avait infesté de très nombreux internautes à travers le monde.

