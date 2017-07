VIDEO. «Vous êtes en super forme, magnifique», lance Trump à Brigitte Macron

Brigitte Macron accueille Donald Trump aux Invalides, à Paris, le 13 juillet 2017. — M.EULER/SIPA

Il ne se refait pas. En marge de la visite officielle, les couples Trump et Macron ont échangé quelques banalités, jeudi, juste avant la conférence de presse des deux présidents. Loin des micros, Donald Trump a complimenté à deux reprises le physique de Brigitte Macron. Et s’est attiré les critiques de nombreux internautes.

Trump tells the First Lady of France, Brigitte Macron: “You’re in such good shape … beautiful”pic.twitter.com/tKCzX15cPl — Bradd Jaffy (@BraddJaffy) July 13, 2017

« Vous êtes en super forme », s’exclame d’abord le président américain. Puis, se croyant visiblement encore juge au concours de Miss Univers, il se tourne vers Emmanuel Macron et récidive : « Elle est en super forme physique, magnifique ! »

Un peu plus tôt aux Invalides, après lui avoir fait la bise, Donald Trump avait déjà eu des mots quasi-identiques en attirant Brigitte Macron vers lui avec sa fameuse poignée de main.

See Trump’s awkward handshake with French First Lady Brigitte Macron as he tells her ‘you’re in such good shape’ https://t.co/HUkgbffYLO pic.twitter.com/arAX2kRPsC — People Magazine (@people) July 13, 2017

« Honteux »

A une immense majorité, les internautes ont dénoncé sur Twitter le comportement « sexiste » et « honteux » d’un « cochon misogyne » qui « objectifie » les femmes. Trump will always be Trump.

In front of President Macron, misogynist pig Trump reduces Macron's wife to a 'sex object': "She's in such good physical shape. Beautiful." — Bill Madden (@activist360) July 13, 2017

Make no mistake. This is @ Trump's surprise that a woman of Mme. Macron' s age could look so good. Sexist & ageist. What an embarrassment! https://t.co/SLtYBdWRgp — Hav (@havjoul) July 13, 2017

Trump to Macron's (not the woman herself) about his wife: "She's in such good physical shape. Beautiful." Misogynist pig. #TrumpParis — ChristianChristensen (@ChrChristensen) July 13, 2017

Can he go ONE day w/o embarrassing us? -Trump to Macron's wife: 'You're in such good shape' https://t.co/CHKNc9Fiv7 — resistance rises (@carlottaclarice) July 13, 2017