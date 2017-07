Facebook: Et si on remplaçait les publicités ciblées par des chiots ou des Tortues Ninja?

En 1984, Steve Jobs, le futur PDG d'Apple et John Sculley présentent le tout nouveau Macintosh. — AP/SIPA

A quoi aurait ressemblé Facebook dans les années 1980, vingt-quatre ans avant sa création ? Une agence de communication digitale parisienne propose d’en avoir un aperçu : une extension Chrome remplace les publicités moches de 2017 par des pubs vintage tout droit sorties de la préhistoire d’Internet.

Pour mettre des Tortues Ninja et des consoles Atari à la place de vos publicités trop moches sur Facebook, il suffit d’utiliser l’extension de navigateur Chrome Social Ads Vintage Edition. C’est l’agence Kindai qui est à l’origine de ce coup de communication.

Une tortue Ninja sur ton Facebook. - Capture d'écran

Des chiots et Jacques Chirac

Au départ, il y a un constat : plus d’un Français sur trois utilise un bloqueur de publicités et rejette la pub ciblée. « Nous souhaitons accorder plus d’attention aux attentes des internautes et développer des contenus en affinité avec ce qu’ils veulent réellement voir », a expliqué Aurélien Fouache, directeur général de Kindai à la revue en ligne L’ADN.

Les jeux d'arcade à la place des pubs Amazon. - Capture d'écran

Pour ceux qui n’ont aucune envie de remplacer des pubs par d’autres pubs, même vintages, l’agence a invité les internautes à lui envoyer leurs idées. Chats, chiens ou Jacques Chirac (?), les idées ne manquent pas.