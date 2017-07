VIDEO. Quand l’interprète en langue des signes vole la vedette au rappeur Waka Flocka à son concert

MUSIQUE Lors d’un concert de Waka Flocka Flame, une interprète chargée de retranscrire le show en langage des signes a séduit le public avec sa danse et son sens du rythme…

La star de la scène, c’était elle. À l’occasion d’un concert de Waka Flocka Flame, l’interprète en langue des signes chargée de retranscrire les paroles du rappeur, lui a clairement volé la vedette. Complètement en rythme avec la musique et à fond dans la chanson, elle a impressionné le public, mais aussi Waka Flocka. Ce dernier est d’ailleurs venu à ses côtés, danser et chanter avec elle.

Un beau moment de complicité, qui a enthousiasmé les internautes. « C’est l’interprète la plus cool que j’ai jamais vu », « Oh mon Dieu, c’est hypnotique », « elle est incroyable », peut-on lire en commentaire de la vidéo partagée sur YouTube et Reddit.

L’ambianceuse chevronnée n’en est pas à son coup d’essai. Il s’agit de Holly Maniatty, une interprète de la langue des signes justement connue pour apprécier le rap et le hip-hop et exceller en concert. En 16 ans de carrière, elle a donc accompagné dans les festivals les plus grandes stars du genre telles que Public Enemy, Jay-Z ou Eminem. À chaque fois elle a eu à cœur d’assurer le show pour les personnes malentendantes, quitte à faire parfois un peu d’ombre aux artistes ! La précédente victime n’était autre que Snoop Dogg au mois de mai dernier.