Inde: La justice autorise la conservation au frigo du corps d’un gourou déclaré mort en 2014

Des nouvelles de l’Hibernatus. Né dans l’Etat de Bihar en Inde, le gourou Ashutosh Maharaj a fondé la secte nommée Mission d’éveil de la lumière divine en 1983 afin d’y promouvoir « l’éveil du soi et la paix globale ». Après avoir rassemblé, selon les chiffres de la secte, plus de 5.000 disciplines et organisé 40.000 rassemblements dans le monde entier, le chef spirituel a été déclaré mort par les autorités indiennes en janvier 2014.

Le problème ? Ses fidèles nient son décès et sont persuadés que leur leader est dans un état de « samadhi », le niveau de méditation le plus élevé. Selon eux, Ashutosh Maharaj reviendra à la vie lorsqu’il aura achevé son voyage méditatif.

Aucune loi ou obligation ne donnent de « directives pour disposer du corps »

En attendant, ils refusent d’accéder à la requête du fils de leur leader, qui demande que son père soit incinéré, selon les préceptes de la tradition hindoue, explique CNN. Le conflit judiciaire entre les fidèles et la progéniture a débuté au lendemain du décès (supposé) du gourou et le dossier vient tout juste d’être clos.

Ce jeudi, le tribunal de Punjab et Haryana a, en effet, autorisé les disciples de la Mission d’éveil de la lumière divine à conserver Ashutosh Maharaj dans… un frigo commercial, au nom de la liberté de religion. Les juges ont également déclaré « se trouver dans une situation piquante où dans l’absence de loi ou d’obligation (…) donnant des directives pour disposer du corps ». Ils ne peuvent pas interdire sa conservation au frais. En espérant que le frigo puisse s’ouvrir de l’intérieur juste au cas où le gourou se réveillerait.