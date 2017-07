Cybersécurité: «Il y a autre chose que l'argent derrière l'attaque de Petya»

Petya n’est peut-être pas celui que l’on croit. La cyberattaque du ransomware (logiciel de rançon) Petya, lancée mardi 25 juin, aurait rapporté aux hackers 20 % de « bénéfices » en moins que son équivalent Wannacry d’après le site Quartz. En lançant cette attaque, les pirates du Web avaient d’autres objectifs.

Petya (ou NotPetya, comme vous préférez) aurait rapporté 8.600 euros de rançon aux instigateurs de l’attaque, payés par 46 victimes. C’est le prix d’une voiture d’occasion ou quelques mois de loyer à Paris. Une somme faible par rapport à l’ampleur de l’attaque. En comparaison, le virus Wannacry, qui avait sévi le mois dernier, avait permis aux hackers de récolter 110.000 euros, d’après un bot créé le par site d’information Quartz.

The bitcoin wallet tied to #Petya ransomware has so far received 46 payments totaling 3.99029155 BTC ($9,856.75 USD)