VIDEO. La photographie officielle de Macron, source inépuisable de photomontages sur Internet

Il va s’afficher sur tous les murs des mairies françaises : le portrait officiel d’Emmanuel Macron a été publié par le chef de l’Etat ce jeudi en fin de matinée sur son compte Twitter.

Mains posées sur le bureau, arrière plan drapeaux-jardin, téléphones portables et horloge, tout est sujet à détournement dans ce portrait de Soizig de la Moissonière, la photographe officielle du mandat Macron. Voici une petite sélection des plus grands talents qui se sont exprimés sur Twitter sous le hashtag #PortraitOfficiel.

La photo a été retouchée trois fois sur plusieurs jours. Quand on voit l'original on comprend mieux le malaise chez les conseillers com'. pic.twitter.com/IAcV32aUwK