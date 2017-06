«Elle a un beau sourire», le moment malaise de Trump face à une journaliste irlandaise

Donald Trump et la journaliste irlandaise Caitriona Perry dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, le 27 juin 2017. — C.PERRY/TWITTER

Donald Trump s’est cru à un concours de Miss Univers. En pleine conversation téléphonique avec le Premier ministre irlandais Leo Varadkar, mardi, le président américain lui explique que la presse de son pays se trouve dans le bureau ovale. Et puis il remarque une journaliste : « D’où êtes-vous ? Viens là, viens là, on a tous ces beaux médias irlandais, d’où êtes-vous ? », demande Donald Trump. Caitriona Perry s’avance et lui explique qu’elle est avec la chaîne RTE. « Caitriona Perry, elle a un beau sourire sur son visage », continue Trump, face à une journaliste gênée. Cette dernière a dans la foulée tweeté ce « moment bizarre ».

Video of the bizarre moment when President @realDonaldTrump called me over during his call with Taoiseach @campaignforLeo Varadkar. @rtenews pic.twitter.com/TMl2SFQaji — Caitriona Perry (@CaitrionaPerry) June 27, 2017

« Vieux dégoûtant »

L’incident sexiste a évidemment été dénoncé par de nombreux internautes. « Un vieux dégoûtant fait une démonstration de pervers pour les caméras », écrit le journaliste américain Dan Gillmor.

Creepy old man does a perv demo for the cameras... https://t.co/mFfzKEBuYr — Dan Gillmor (@dangillmor) June 27, 2017

Les autres commentaires sont au diapason, entre le dégoût et la colère.

U are a walking mandatory HR harassment video. No Woman should ever be objectified & humiliated like that by anyone never mind the President https://t.co/m0xqqVSkTu — TheUnsilentMAJORITY (@The_UnSilent_) June 27, 2017

Pendant la campagne, Donald Trump avait été accusé de harcèlement et d’attouchements par une demi-douzaine de femmes. Dans un vieil enregistrement en coulisses de l’émission Access Hollywood, il s’était notamment vanté, hors-caméra, de pouvoir « les attraper par la chatte » grâce à son statut de célébrité. Dans la tourmente, le candidat s’était alors excusé, expliquant qu’il s’agissait simplement de « discussions de vestiaire ». Et là, il faisait sans doute simplement un compliment Caitriona Perry.