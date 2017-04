High-Tech

TUTO Mastodon, sorte de copié collé de Twitter en open-source, explose depuis quelques jours…

L.B.

C’est le moment de venger l’histoire. On a tous écrit un premier tweet sans imaginer une seconde que notre « street-cred » sur Internet dépendrait de 140 caractères. Dix ans plus tard, on a pu constater les dégâts grâce au générateur de premier tweet #firsttweet. Mastodon, le nouveau Twitter, créé en 2016, open source, libre et décentralisé, s’impose depuis quelques jours comme LE réseau social qui explose.

Physiquement, il a un petit côté tweetdeck, sauf qu’il permet d’écrire 500 signes au lieu des 140 de son aîné. Les publications sont publiques et accessibles sur plusieurs timelines : celle de notre compte, celle de notre « instance » et celle de toutes les instances regroupées dans la « fédération », comme l’explique assez bien Numerama. Avant de vous lancer, voici notre tuto pour réussir son baptême de pouet (l’équivalent d’un tweet sur Twitter).

On se la joue ultra hype

Sur Twitter, la hype absolue, c’était d’être parmi les premiers inscrits. Cyprien et son « Révisioning mon pote » en 2007 (un an après la création). MissPress -désignée parmi les 50 comptes Twitter à suivre en 2012 et surnommée la « Lady Gaga française »- et son « I’m a geek », publié en 2008. Ça se la joue langage 2.0, et c’est avant-gardiste.

Révisioning mon pote. — Cyprien (@MonsieurDream) June 8, 2007

I'am a geek — Melissa Bounoua (@misspress) May 4, 2008

C’est un peu plus classe que notre hésitant « plonge » -métaphore de la piscine, du grand bain, se jeter à l’eau, tout ça- ou le pas très réussi « ça y est je tweet Gad… À l’aide. C trop moderne », de Franck Dubosc.

plonge — Laure Beaudonnet (@LaureBeaudonnet) May 17, 2010

@gadelmaleh ça y est je tweet Gad... À l'aide. C trop moderne. — franckdubosc (@dubosc_franck) April 12, 2012

Même Mindy Kaling n’était pas très inspirée.

Oh shit I'm on twitter you guys. — Mindy Kaling (@mindykaling) March 10, 2009

L’équilibre n’est pas évident, trop original, c’est souvent raté. Mais faire comme tout le monde n’est pas très flatteur. A la limite, autant être honnête.

cherche un premier twit original et abandonne... — Adrien Ménielle (@AdrienMenielle) January 5, 2009

Si vous balancez votre « pouet » [«toot » en VO] dès la création du réseau, vous entrez dans la hype car vous pourrez dire « j’y étais avant tout le monde ». Et si Mastodon ne prend pas, ou si votre instance ferme, personne n’en saura jamais rien… C’est le moment.

Tentez l’humour

L’humour, c’est bien, mais il vaut mieux éviter d’être lourd. Soit on est sûr de son coup, comme le chef de service culture de 20 Minutes avec un tweet un peu WTF. Débarquer après tout le monde et lâcher un « RIP Michael Jackson ». Ça a un petit côté absurde qui laisse entendre : « Je n’ai pas pu le faire avant, c’est le moment de le dire même si on est en 2011, soit deux ans après la mort du roi de la Pop. » Ca fait sourire, ça ne se prend pas au sérieux.

RIP Michael Jackson. — .benjamin chapon. (@BenjaminChapon) December 22, 2011

Mais ça peut vite ressembler à ça : Bonjour everyone ! This is my very first tweet… Not quite sure "AOW TOU DOU ZAT", de Jean-Paul Gaultier. But why ?

Bonjour everyone! This is my very first tweet... Not quite sure "AOW TOU DOU ZAT" http://tinyurl.com/39ncjwo Any tips? — Jean Paul Gaultier (@JPGaultier) January 22, 2011

On ne vous souhaite pas ça. Le trait d’humour, si vous ne l’avez pas, ne le tentez même pas. Vous risquez un faux pas inutile.

Prendre la posture du troll

Que serait le Web sans le troll ? Et le bon troll, c’est celui qui fait un pas de côté, qui a la critique facile (mais pas trop). On ne parle pas du haineux raciste, misogyne et homophobe, mais de l’internaute qui a un regard sur le Web, qui trouve toujours une bonne vanne. Le premier tweet de Jean Moundir, typiquement : c’est drôle, c’est référencé Web et ça trolle direct. A l’image de toute sa timeline (il a même eu le droit à un top de Topito)

y pas de poke c'est nase — Jean-Moundir (@supermegadrivin) March 18, 2011

Au delà même du style, le plus important, c’est d’arriver dans les temps. Sinon, votre message fait vite ringard.

Première bonne résolution de 2015: ouvrir mon compte Twitter officiel. Bonjour la modernité... pic.twitter.com/7B0tid3Mp8 — Karine Le Marchand (@KarineLMOff) January 2, 2015

