Marie de Fournas

Quand Justin la joue à la Rocky Balboa. Le 15 mars dernier, Matthew Perry expliquait sur ABC que lorsqu’il était enfant, il était dans la même école que Justin Trudeau. Si vous découvrez à l’instant que le célèbre acteur de la série Friends est canadien, attendez la suite… L’acteur avait ensuite raconté qu’en CM2, il avait tapé le futur Premier ministre canadien parce qu’il était « jaloux » de ses performances en sport.

L’information qui avait surpris et fait rire tout le monde est remontée aux oreilles de Justin Trudeau. Ce samedi 1er avril, il a réagi sur le sujet sur Twitter : « J’y ai pensé, et vous savez quoi, qui n’a jamais eu envie de frapper Chandler ? Que diriez-vous d’une revanche Matthew Perry ? ». La revanche du siècle, 37 ans après les faits !

I've been giving it some thought, and you know what, who hasn't wanted to punch Chandler? How about a rematch @MatthewPerry?