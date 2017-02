marie de Fournas

Roméo et Juliette 2017. Lors de sa venue à Washington lundi 13 février, le Premier ministre canadien a eu l’occasion de croiser la fille de Donald Trump. Deux personnalités que tout oppose : leur pays, leur avis politique, leur sexualité… Pourtant, sur les photos lors de leur rencontre, le beau Justin Trudeau ne semble pas avoir laissé la blonde Ivanka complètement indifférente. Celle-ci le dévore des yeux et apparaît avec un sourire presque béat. Assisterait-on à la nouvelle romance Montaigu-Capulet version américano-canadien ?

Peu de chance pour cela, pourtant la scène a beaucoup fait réagir. À tel point que les photos d’Ivanka Trump regardant Justin Trudeau sont devenues en à peine quelques jours, le nouveau mème sur les réseaux.

