APPLICATION Cette nouvelle application mobile payante s’adresse aux gens qui se sont fait larguer comme un gobelet en plastique, mais qui veulent en tirer du positif et surtout se respecter…

Illustration d'un téléphone. - POUZET / SIPA

Marie de Fournas

On a tous « un ami d’ami, dont le cousin » envoie des textos étranges, ivre à cinq heures du matin à son ex qui l’a largué il y a un mois. Cette personne, que l’on n’a jamais été bien sûr, nous fait pitié le lendemain matin lorsqu’elle se cherche désespérément des excuses. C’est justement pour éviter ce genre de situation gênante et douloureuse, qu’une blogueuse a lancé l’application « Break-up Boss ».

Zoë Foster Blake s’est inspirée de sa propre expérience pour coacher les utilisateurs. Elle-même a eu le nez qui coule et des idées bizarres lorsqu’elle s’est fait larguer pour la première fois. L’application se présente comme un petit carnet organisé en chapitre. Selon la situation dans laquelle la personne larguée se trouve, différentes options s’offrent à elle. Par exemple, si la rupture vient d’arriver et qu’elle est sous le choc, une page dispense des conseils pour se calmer et réduire son anxiété. Pareil lorsque la personne a des idées noires. En tout : 40 pages de conseils, entièrement dédiées aux cœurs brisés.

«Break-up Boss», possède 40 pages de conseils, entièrement dédiées aux cœurs brisés - Capture «Break-up Boss»

« Les ruptures ont toujours quelque chose de très positif »

Autre option de l’appli qui vaut le coup d’être citée : un espace texte pour se défouler (au cas où l’amoureux éconduit aurait la brillante idée d’envoyer un message fleuri d’insultes à son ancien partenaire). Une zone où ses charmants écrits « seront renvoyés par magie vers un endroit mystérieux via le trou noir d’un univers parallèle », précise l’appli, disponible sur IOS à 9,99€. Oui c’est cher, mais sûrement moins que les cadeaux que vous avez offerts à ce (tte) c**(**).

« Je crois vraiment que les ruptures ont toujours quelque chose de très positif. Même si elles font très mal, elles nous font grandir dans nos vies […] Vous pouvez vous prendre en main. Vous pouvez être le patron de votre rupture. Vous pouvez décider d’en faire un temps pour grandir et évoluer émotionnellement », écrit-elle sur son blog, comme le rapporte The Daily Dot.

