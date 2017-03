M.C. avec AFP

Uber immobilise sa flotte de voitures autonomes. Le service américain de voitures avec chauffeur a annoncé samedi que les tests de ses véhicules sans chauffeur étaient suspendus dans l’attente des résultats d’une enquête sur l’accident de l’un de ces véhicules survenu dans l’Arizona.

BREAKING: Self-driving Uber vehicle on it’s side after a collision in Tempe, AZ.



Photos by @fresconews user Mark Beach pic.twitter.com/5NCF2KG0rW