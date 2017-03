By the Web

FEMINISME La bataille entre les anti et les pro-poils fait rage sur les réseaux sociaux…

Le poil de la discorde. C’est une guerre particulièrement désopilante qui a débuté le 11 mars dernier sur Twitter, à la sortie du dernier trailer du film Wonder Woman. Après seulement une minute et 40 secondes, la guerrière apparaît complètement survoltée dans une scène de combat. Tandis que sa longue chevelure vole au vent, l’amazone soulève à bout de bras un camion, dévoilant ainsi ses aisselles. Des aisselles parfaitement épilées. Pas un seul poil ne pointe à l’horizon. Un détail qui choque au plus haut point les pro-poils du débat. Puisqu’elle a été élevée sur une île, peuplée uniquement de femmes et loin des diktats de la société, pourquoi aurait-elle besoin de s’épiler ?

The most CGI part of the Wonder Woman trailer is how clean her armpits are pic.twitter.com/ZuasoEVPD7 — Sarah Sosland (@imrebranding) March 13, 2017

« Le plus gros effet spécial du trailer de Wonder Woman, c’est la netteté de ses aisselles. »

Wonder Woman should have leg hair + armpit hair. If she came from a place with no male standards of beauty she wouldn't gaf about body hair — Joshua Bruckner (@SirJoshington) August 13, 2016

« Wonder Woman devrait avoir des poils aux jambes et aux aisselles. Si elle venait sans les normes de beauté imposées par les hommes, elle ne devrait pas se soucier des poils sur son corps ».

Leaked screenshot reveals what Wonder Woman's armpits looked like before they were digitally altered by the patriarchy. pic.twitter.com/V4nZ07heaj — マイル (@martian_munk) March 18, 2017

« Une image volée révèle à quoi les aisselles de Wonder Woman ressemblaient avant d’être retouchées par le patriarcat ».

Le camp adverse n’a pas tardé à riposter, rappelant par exemple que dans la Grèce antique, les femmes s’épilaient.

Wonder Woman! A movie about a goddess made out of clay with a magic whip.

Internet: WHERE IS HER ARMPIT HAIR?! I can't suspend my disbelief! pic.twitter.com/lrE2f3W3TA — Blake Northcott (@ComicBookGrrl) March 21, 2017

« Wonder Woman ! Un film sur une déesse faite d’argile avec un fouet magique. Internet : Où sont ses poils d’aisselles ? Je peux être qu’incrédule ».

#WonderWoman

The Amazon's are from ancient Greece. Women shaved their whole bodies back then, so no armpit hair on Diana. — Theo Ghoststone (@tghost54) March 17, 2017

« Les Amazones viennent de la Grèce antique. Les femmes s’épilaient l’intégralité de leurs corps. Donc Diana n’a pas de poils aux aisselles ».

People upset about #Wonderwoman not having armpit hair because it isn't realistic. SHE THROWS CARS AND FLIES. — Patrick Gunn (@SonOfUhGunn) March 21, 2017

« Les gens s’agacent que Wonder Woman n’ait pas de poils sous les bras, parce que ce n’est pas réaliste. Elle soulève des voitures et vole ».

Il y a aussi le camp de ceux qui s’en foutent. Choisissez le vôtre.

On est là, avec nos ptits problèmes de la vie

alors qu'y'en a qui se battent pour que la Warner ajoute du poil aux aisselles de #WonderWoman pic.twitter.com/AeaA9F3hlo — Thibault Brock (@thibaultbrock) March 17, 2017

