PRESIDENTIELLE Le site socialistesavecmacron.fr vient de lancer son compteur d’élus socialistes préférant soutenir le candidat de En Marche plutôt que de suivre Benoît Hamon…

Déjà 195 élus socialistes se sont ralliés à Emmanuel Macron - Capture socialistesavecmacron.fr

Marie de Fournas

Après le compteur des Républicains lâcheurs de Fillon, qui a tout de même atteint le pic de 306 élus, voici venu le compteur des élus PS alliés à Emmanuel Macron. Dans la soirée de samedi 11 mars, ils étaient déjà 195 élus socialistes. 195 à avoir fait le choix du candidat de En Marche, plutôt que celui du candidat PS, élu à la primaire de la gauche. Un compte presque rond, composé de députés, de conseillers, de sénateurs qui ne se sont pas reconnus dans le programme de Benoît Hamon.

La liste, qu’il est possible de compléter, a été lancée par le site socialisteavecmacron.fr. Son slogan en première page : « Le changement - de visage - c’est maintenant ! », est suivi du sous-titre : « Et si Macron était le vrai successeur de la gauche de François Hollande ? ». En plus des élus PS, les créateurs de la page ont ajouté les cinq communistes et les six écologistes, qui soutiennent le candidat.

