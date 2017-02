Politique

Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. - Revelli-Beaumont/KONRAD K./SIPA

Olivier Philippe-Viela

L’idée s’est imposée dans le débat à gauche au soir de la victoire de Benoît Hamon à la primaire de la Belle Alliance populaire : pourquoi le candidat du PS ne s’associerait-il pas avec ceux d’EELV, Yannick Jadot, et de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, sous une bannière commune pour l’élection présidentielle ? Les trois cumulent environ 25 % d’intentions de vote dans les sondages, plus que les candidatures d’Emmanuel Macron et François Fillon.

Si Yannick Jadot, en accord avec son parti, a déclaré vouloir construire « un projet commun » avec ses homologues de gauche, se disant prêt à s’effacer, les plus difficiles à concilier sont bien Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Leurs équipes de campagne et leurs militants ne veulent pour l’instant pas lâcher de terrain à l’autre.

Le premier a pourtant déjà exprimé sa volonté de rassembler sur sa gauche dès sa victoire à la primaire entérinée. Le second a dit « pourquoi pas », posant comme condition à une discussion que le PS n’investisse pas Myriam El Khomri, Manuel Valls et Bruno Le Roux lors des législatives en juin : « Je vous demande comment nous faisons pour ensuite former une majorité avec eux puisque nous les avons combattus pendant des années. »

Réponse du candidat socialiste : « Il ne faut pas me demander des têtes. Ça n’a aucun sens. » Nouveau message ambigu de l’ancien sénateur PS sur TF1 vendredi : « Monsieur Hamon a dit qu’il allait m’appeler, il ne l’a toujours pas fait. »

Les chemins de Hamon et Mélenchon se croiseront-ils de nouveau ? - CHAMUSSY

Le temps que les deux candidats retrouvent leurs numéros de téléphone respectifs, 20 Minutes les aide dans leur réflexion en comparant les programmes, leurs (nombreuses) similarités et leurs différences. En noir, les points sur lesquels ils ont à débattre ; en vert, ceux où ils sont déjà d’accord.

Sur le travail, plutôt d’accord, sauf sur le revenu universel

Sur l’Europe, plutôt d’accord, mais l’un est plus radical que l’autre

Sur l’écologie, complètement d’accord

Sur les questions de santé et de société, très proches

Sur leur vision d’une VIe République… pas vraiment d’accord sur les grandes lignes

