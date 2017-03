Elections

POLITIQUE L’ancien secrétaire général du Parti communiste déclare se rallier à la candidature de l'ancien ministre de l'Economie...

Robert Hue, l'ancien secrétaire général du Parti communiste. - IBO/SIPA

H. B.

Lui aussi se met En Marche ! Dans une tribune publiée ce vendredi dans Le Monde, l’ancien communiste Robert Hue officialise son ralliement à la candidature d’Emmanuel Macron.

« Homme de gauche et fidèle aux valeurs que je n’ai cessé de porter, en toute liberté et les yeux grands ouverts, j’ai décidé de prendre mes responsabilités et d’apporter mon soutien à la candidature d’Emmanuel Macron », écrit l’ancien secrétaire du PCF. « Ma démarche ne se fait pas dans la confusion idéologique », précise-t-il.

Mon soutien libre à Emmanuel #Macron

Tribune publiée ce jour sur le site du journal Le Monde... https://t.co/GYGYq88EFK — ROBERT HUE (@RobertHueOff) March 10, 2017

« Il est le seul à pouvoir devancer Marine Le Pen au premier tour »

Dans cette tribune, il tente de justifier son choix qui en a surpris plus d’un. « Si rien n’est joué, ce n’est tricher avec personne que de constater que pour l’heure, seul parmi les candidats progressistes – dont je respecte l’engagement – Emmanuel Macron est en capacité d’être présent au second tour de l’élection présidentielle. Puis-je ajouter qu’il est également le seul à pouvoir devancer Marine Le Pen au premier tour, ce qui serait déjà un grand réconfort pour la démocratie française », précise l’ex-communiste.

Fin février, Sébastien Nadot, à la tête du Mouvement des progressistes fondé par Robert Hue, avait déjà annoncé qu’il soutenait la candidature d’Emmanuel Macron. Ce dernier avait justifié son soutien par son aspiration « à un nouveau rapport entre citoyen et politique ».

