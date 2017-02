Lucie Bras

La Nasa a proposé aux internautes de trouver un nom aux sept nouvelles planètes découvertes la semaine dernière, dans le système Trappist-1 à 39 années-lumière de la Terre.

Sous le hashtag #7NamesFor7NewPlanets, les internautes sont invités à partager leurs idées de noms pour ces sept inconnues, qui pour l’instant portent des noms peu exotiques : Trappist-1b, Trappist-1c, Trappist-1d, Trappist-1e…

Outre les bons élèves qui essaient de proposer des vrais noms de planète, avec plus ou moins bon goût, d’autres s’en sont donné à cœur joie pour trouver les noms les plus originaux.

Comme ce soleil qui ressemble à Emmanuel Macron, petite référence à son cri « C’est notre projet » lors d’un meeting à Paris en décembre 2016.

Evidemment, les anti-Trump se sont positionnés aussi : « Seulement pour les personnes qui n’ont pas voté Trump. »

#7NamesFor7NewPlanets

Far from Trump1

Far from Trump2

Far from Trump3

Far from Trump4

Far from Trump5

Far from Trump6

Far from Trump7