ETATS-UNIS « Avec le président Trump, nous soutenons Israël », pouvait-on lire sur le compte Twitter du vice-président Mike Pence, suivi d’un emoji du drapeau du Nicaragua…

Le vice-président américain Mike Pence à Munich le 18 février 2017. - Matthias Schrader/AP/SIPA

L’équipe de communication du vice-président américain, Mike Pence, a visiblement quelques problèmes de vue. Samedi, le bras droit de Donald Trump s’adressait aux élus Républicains membres de la « Jewish Coalition », un lobby politique pro- Netanyahou. Pour l’occasion, son allocution était retransmise en direct sur le compte Twitter de Pence. « Nous soutiendrons Israël » pouvait-on lire sur le réseau social, suivi d’un emoji du drapeau du… Nicaragua.

Si les deux emojis semblent similaires au premier coup d’œil (les deux drapeaux ont en commun deux bandes bleues sur fond blanc), venant du vice-président américain, la confusion passe plutôt mal. Plusieurs internautes ont rapidement souligné la boulette de Pence qui a, depuis, supprimé les deux messages incriminés.

Emojis des drapeaux d'Israël et du Nicaragua. - H.S/20Minutes

Someone please tell the Pence social media team that's the flag of Nicaragua, not Israel pic.twitter.com/6KpfsCOCV6 — Bradd Jaffy (@BraddJaffy) February 25, 2017

Betsy Devos must've taught Mike Pence about geography bc that's definitely the flag for Nicaragua, not Israel. pic.twitter.com/gKvAyXyKHN — nañi (@pettyblackgirI) February 25, 2017

Mike Pence used the Nicaraguan flag instead of the Israeli one. Even the VP doesn't believe Israel exists. #IStandWithNicaragua pic.twitter.com/rErqJ5SK63 — NANA JIBRIL 🌙 (@girlswithtoys) February 25, 2017

Le @VP des Etats-Unis Mike Pence confond le drapeau israélien avec celui du Nicaragua. L'administration Trump c'est police academy. pic.twitter.com/wd97ofECId — Julien Wagner (@JulienWagner1) February 25, 2017

Ce n’est pas la première fois que Pence est impliqué dans un « cafouillage » de drapeau. La semaine dernière, lors de sa première visite officielle à Bruxelles, un drapeau américain comportant 51 étoiles et non 50 (comme le nombre d’Etat) avait été disposé derrière le vice-président lors d’une séance photo.

