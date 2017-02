By the Web

APPLICATION « Keep or Delete » propose une interface similaire à celle de la célèbre application de rencontre et permet ainsi de faire facilement le tri parmi ses publications.

Suprimer ou garder ses tweets comme sur Tinder - Capture d'écran Keep or Delete

Marie de Fournas

Si vous écrivez depuis longtemps sur Twitter (plateforme créée il y a plus de 10 ans ne l’oublions pas), si vous l’avez fait alcoolisé, après une rupture ou si tout simplement vous avez eu une adolescence « compliquée » : vous avez peut-être écrit des tweets que vous n’assumeriez plus du tout aujourd’hui. Des publications qui pourraient ressortir et jouer contre vous, que vous soyez célèbre ou pas. Et oui, car les « shame tweets » finissent toujours par être déterrés un jour ou l’autre. Problème : si vous êtes un acharné frénétique du tweet, faire le tri entre vos milliers de posts du malaise et ceux des jours de gloire (retweeté au moins 20 fois, ça passe), peut s’avérer très rébarbatif.

>>À lire aussi: Trolls de Twitter, vos dossiers seront un jour ou l’autre déterrés

C’est pour ça qu’un développeur allemand a créé « Keep or Delete » (garde ou supprime). L’application marche exactement comme celle de rencontre, Tinder. De la même façon que vous faites glisser sur la gauche les personnes qui ne vous intéressent pas et sur la droite celles avec qui vous espérez un match, vous choisissez de supprimer ou de garder les tweets que vous présente l’appli. Rien de révolutionnaire, mais bien plus rapide et ludique que de faire remonter son fil. Seul inconvénient, cela vous coûtera 0,99$. Après tout, pas grand-chose pour conserver sa E-réputation.

Mots-clés :