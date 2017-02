By the Web

RESEAUX SOCIAUX Si vous possédez les dernières versions d’Android ou iOS, vous allez pouvoir agrémenter vos commentaires et posts Facebook avec plein de nouvelles émoticônes. Même plus besoin d’utiliser de mots…

Le smiley baveux: l'une des nouvelles émojis facebook - Facebook

M.F

L’émoji « homme d’affaires en lévitation » vous manquait cruellement pour agrémenter vos statuts ? Un problème de moins, résolu par Facebook qui a enfin alimenté sa bibliothèque d’émoticône, jusque-là très pauvre. La base de données d’emojis supportés par ses plateformes Web était en effet de 469. Elle passe à 2089. Face Palm, aigle impérial, femme enceinte et licorne au camaïeu de bleus, sont désormais disponibles sur le réseau social, annonce emojipedia.org.

Les nouvelles émojis animaux de facebook - Facebook

Les nouvelles émojis smiley de facebook - Facebook

Parmi eux, un smiley semble devenir la nouvelle coqueluche des internautes. J’ai nommé : le smiley baveux.

Facebook wins the coveted “most drool” emoji award with this entry https://t.co/O0ZOjLxRI1 pic.twitter.com/KR4h5pH4F2 — Jeremy Burge 🐥 (@jeremyburge) February 23, 2017

New emoji facebook going to introduce.......... pic.twitter.com/ftW9ZNfUwP — Abstract (@22kanmani) February 25, 2017

Attention, la mise à jour ne concerne que la version desktop (bureau) de Facebook et le site mobile, mais pas l’application mobile. Quant aux applis comme Messenger, elles ne sont pas non plus concernées. Enfin, si vous ne possédez pas les dernières versions d’Android ou iOS, vous ne verrez que des petits carrés vides, alors que le fameux smiley bavant se cachera peut-être derrière.

