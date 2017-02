By the Web

POOP Les livres, les forums, les articles sexo, Twitter, les pubs, ton pote scato… Tous nous poussent à écraser nos tabous, mettre de côté notre gène et ouvrir nos cœurs pour parler librement de nos selles…

L'émoji caca de Facebook - Facebook

M.F

Mardi 21 février, Hépar, l’eau réputée pour faciliter le transit intestinal, a lancé une nouvelle publicité. On y découvre une mère de famille au sourire coincé démouler un cake aux fruits, couler un bronze dans une fonderie, aller sur le trône de la reine ou relâcher une marmotte en pleine forêt. Wink wink, vous l’avez compris, le court film met en scène des expressions régulièrement utilisées pour évoquer le fait d’aller faire la grosse commission. À la fin, la campagne incite les internautes à venir donner les leurs -d'expressions- sur Twitter avec le hashtag #ChezMoiOnDit. Et ils se sont lâchés. Alerte : instant poète.

@hepar les pets annonces avec fracas l'arrivé du général caca — aime-des-airs (@darkosovar) February 22, 2017

@hepar #chezmoiondit je vais larguer un normand dans la Manche — Ministère du Hashtag (@Minist_Hashtag) February 21, 2017

@hepar #CheMoiOnDit "een bruine beer verzuipen" comme au Pays-Bas histoire de faire diversion ou plus littéralement "noyer un ours brun" 😅😅😅 pic.twitter.com/lKYDPscoFy — Yann Sply (@garsonair) February 22, 2017

@hepar #chezmoiondit " j'ai le cigare au bords des lèvres " MDRRR oskour adieu — Νέμεσις (@Skathan_) February 22, 2017

Avec ce hashtag, la marque d'eau minérale a ouvert les vannes. « Il y a une tendance générale depuis cinq ans à vouloir connaître les mécanismes de son corps », explique à 20 Minutes Michel Kowalski, directeur associé de l’ agence de pub Marcel à l’origine de la campagne. L’agence a très bien compris comment aborder en vidéo le sujet délicat du transit et des problèmes de constipation. « Sur le ton de la blague on peut parler de tout. Le sujet 'caca’ n’est pas conversationnel, mais l’est devenu avec le hashtag et l’humour », explique celui qui pense qu’il faut dédramatiser les problèmes de transit et oser « parler caca ».

L'émoji Poop star des réseaux

Il n’est pas le seul à le dire. Des livres comme Le Charme discret de l’intestin ou encore In caca veritas, abordant le sujet sans complexe, se sont vendus à plusieurs millions d’exemplaires à travers le monde. Sur Internet, des articles façon « docteur love » vous expliquent à quel point il est important de parler de ses excréments avec sa moitié pour être un couple épanoui. Enfin sur les réseaux sociaux, l’émoji Poop a presque pris le pouvoir. Des peluches et des coussins à son effigie sont même en vente. Oui, DES COUSSINS.

>>À lire aussi: «Space Poop Challenge»: Ca y est, les astronautes pourront faire caca (presque) normalement dans l’espace

Certaines réticences subsistent cependant envers le monde des cabinets. Le caca est rarement abordé de façon sérieuse dans une discussion entre amis, mais souvent glissé avec une petite blague. Si ce n’est pas le cas, en général c’est que vous devez aller voir un médecin. Ce besoin d’en rire montre que toutes les barrières du tabou ne sont pas encore tombées. Autre constat : si on a volontiers intégré notre caca à nos conversation, ce n’est pas vraiment le cas de nos pets.

Dernier tabou : le pet ?

Un fil de conversation pour savoir que faire lorsque l’on pète accidentellement devant quelqu’un a même été lancé sur le forum Reddit. Parmi les meilleures échappées, 20 Minutes vous propose : « Essayer de faire faire à ma chaussure le même bruit », « regarder l’autre dans les yeux et lui lancer ‘maintenant c’est ton tour’» ou « lui dire : ‘OK c’est pas grave tu peux dire que c’est moi si tu veux’-‘mais, c’était vraiment toi !’-‘ouai voilà comme ça, mais essaie d’être encore plus convaincant’».

Mots-clés :