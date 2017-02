By the Web

BEAU FESSIER Une photo dévoilant le derrière bien rebondi du Premier ministre canadien a suscité l’enthousiasme des internautes…

Le physique de Justin Trudeau fait toujours et encore le buzz sur Internet - Markus Schreiber/AP/SIPA

M.F

Dat ass ! Mercredi 22 février, Justin Trudeau assistait à une réunion publique sur la lutte contre le harcèlement scolaire. Mais plus que son discours sur le sujet, ce sont ses fesses qui ont retenu l’attention des internautes. En effet, un photographe placé derrière lui a profité que le Premier ministre canadien fasse tomber le costume pour prendre une photo de son séant. Partagé sur Twitter, le cliché a rapidement fait le tour de la toile suscitant de nombreux commentaires élogieux.

Ooooh, Canada! Like his country, Justin Trudeau's ass is a thing of great natural beauty. pic.twitter.com/Mp7Yy0IVJb — Billy Boy (@xecretbill) February 23, 2017

« Oooh Canada ! Comme son pays, les fesses de Justin Trudeau sont d’une grande beauté naturelle »

God bless Justin Trudeau, his ass, and all of Canada — ✨ Meagan ✨ (@meagan_tantan) February 23, 2017

« Que Dieu protège Justin Trudeau, ses fesses et tous les Canadiens »

« Les magnifiques fesses de Justin Trudeau éclairent nos chemins par ces temps sombres »

Justin Trudeau's ass is so beautiful and awe-inspiring, that it could bring us world peace. — Paul Fauzan Agusta (@Paul_Agusta) February 24, 2017

« Les fesses de Justin Trudeau sont si belles et si impressionnantes qu’elles pourraient apporter la paix dans le monde. »

>> A lire aussi : Ivanka Trump regardant Justin Trudeau devient un mème

Ce n’est pas la première fois que les internautes s’extasient sur le physique de Justin Trudeau. Surnommé le prince de Walt Disney, il s’est déjà fait remarqué pour sa chevelure, son sourire, son bronzage ou encore ses abdominaux.

Mots-clés :