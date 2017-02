By the Web

DISPARITION Ses followers ont même essayé de faire monter son nom dans les trending topics du réseau social…

Le compte Twitter de Manuela Wyler était suivi par plus de 2.000 followers. - Capture d'écran/Twitter

Lucie Bras

La mort de Manuela Wyler a été annoncée par ses proches sur son compte Twitter, là où elle a partagé au quotidien son combat contre le cancer.

Maman nous a quitté aujourd'hui, sereine et dans son sommeil. Merci pour vos pensées et vos messages. pic.twitter.com/mYrBs4CFQ4 — Manuela Wyler (@mwyler) February 21, 2017

A 57 ans, elle se décrivait comme « cancéreuse indocile, ashkénaze, femme libre et auteur », sur son compte Twitter. Manuela Wyler donnait au quotidien, souvent avec humour, des nouvelles de son cancer du sein à ses 2.000 followers.

Je teste pour vous les soins palliatifs chez Cher Léon. Pas de review TripAdvisor en perspective, on sait comment ça se termine. — Manuela Wyler (@mwyler) February 10, 2017

perfusion à domicile un futur épisode de fuckmycancer .. now playing — Manuela Wyler (@mwyler) February 3, 2017

Elle racontait également son combat sur son blog et dans un livre éponyme Fuck my cancer. Elle s’est notamment servi de cette notoriété pour plaider en faveur d’une « médecine narrative » qui laisse plus de place à l’histoire du malade.

« Bonjour le monde et sa banlieue »

En octobre 2016, elle témoignait sur le site du Huffington Post sur ce dossier médical trop « technique ». « Aucune trace de ma parole, de mon ressenti, de mon expérience dans ce dossier, pas une ligne, pas un caractère qui ne soit le reflet de ma parole ou de ces deux années de vie de malade. » Sur son blog, elle pointait du doigt les entreprises qui s’enrichissent sur le marketing rose du cancer du sein.

Celle qui saluait ses followers d’un « bonjour le monde et sa banlieue » a perdu son combat contre la maladie et cette disparition a ému ses followers qui lui ont rendu hommage. Parmi eux,la ministre des familles Laurence Rossignol a tenu à réagir.

Une belle personne, une rebelle, une mensch est partie. Le monde et sa banlieue sont tristes et te saluent, Manuela. https://t.co/yNo1XPNdrb — laurence rossignol (@laurossignol) February 21, 2017

Oh. Sacrée meuf. J'espère qu'ils ont planqué le ruban rose où tu es.

Disparition de Manuela Wyler https://t.co/D5vUm2ifM9 via @libe — Klaire fait Grr (@Klaire) February 22, 2017

Hommage à Manuela ce soir :

Vernis+vodka+clope+rire des cons.



Et puis pleurer aussi, mais pas trop, elle n'aime pas ça. — Capuche (@METACAPUCHE) February 21, 2017

Ses followers ont même essayé de faire monter le mot-clé #ManuelaWyler parmi les sujets tendance sur Twitter.

Un hommage à @mwyler qui a tant illuminé notre TL en narguant la maladie avec humour serait de placer #ManuelaWyler en TT. On le fait? https://t.co/TFaWNj3hIP — Gabriel Farhi (@ravgab) February 21, 2017

Après ces journées pleines de saloperies et d'hypocrisies par ici, ce serait assez joli que le #manuelawyler monte au firmament. — guy birenbaum (@guybirenbaum) February 21, 2017

Si toi aussi tu veux placer #ManuelaWyler en TT... — Caroline Monmerqué (@dreamgratuit) February 21, 2017

